. Россия выяснит детали гибели на Украине осужденного африканского студента
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Россия выяснит детали гибели на Украине осужденного африканского студента

Россия выяснит детали гибели на Украине осужденного африканского студентаМИД России: Москва выяснит обстоятельства гибели на Украине осужденного студента из Замбии

Москва выяснит детали и обстоятельства гибели на Украине Лемехани Натан Найренда, африканского студента из Замбии, который был осужден в России на 9,5 года колонии за распространение наркотиков и погиб в сентябре этого года. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, сообщает РИА Новости.

«Сейчас выясняем этот вопрос. Были контакты в Лусаке у нашего посольства, выясняем, конечно, все обстоятельства», — заявил дипломат в ответ на запрос правительства Замбии.

По данным МИД Замбии, на данный момент его тело находится в Ростове и вскоре будет отправлено на родину.

Ранее стало известно, что воевавший за Россию гражданин Колумбии Алексис Кастильо с позывным Альфонсо погиб в Донбассе. «Умер молодой человек, который хотел быть революционером. Революция — это мир. Этого не будет в наших СМИ», — выразил свои соболезнования президент Колумбии Густаво Петро.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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