. Россиян предупредили о распространенном виде мошенничества в Telegram

Вадим Карасев

IT-эксперт Чернов сообщил о распространении в Telegram ссылок на сайты по сбору данных

Директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов предупредил россиян о частом виде мошенничества в мессенджере Telegram. В беседе с «Известиями» IT-эксперт рассказал, что на платформе стали распространяться ссылки на сайты по сбору данных пользователей.

Чернов напомнил, что Telegram, как и другие мессенджеры, является одним из каналов связи, в которой злоумышленники применяют методы социальной инженерии. «Один из способов мошенничества — это рассылка фейковых сайтов по сбору данных пользователей. Так, в начале февраля появились чат-боты, где можно ввести персональных данных военнослужащих и [якобы] узнать, не попали ли они в плен», — отметил эксперт.

Говоря о том, как Telegram используют мошенники, Чернов обратил внимание на то, что пользователи, рассылающие вредоносные ссылки, могут сохранять анонимность: мессенджер позволяет рассылать сообщения без определения номера телефона, в результате чего потенциальная жертва мошенников видит только логин собеседника.

«Для безопасного пользования Telegram, как любым другим мессенджером, важно соблюдать простые правила безопасного использования интернета: не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить персональные данные», — дал рекомендации Чернов.

В конце февраля на фоне начала спецоперации на Украине в Telegram распространились боты, предлагающие информацию о военнослужащих Вооруженных сил России (ВС РФ). Позже Роскомнадзор потребовал от мессенджера удалить соответствующий ресурс.