. Россиянин погиб при падении осколков «Точки-У»
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Россиянин погиб при падении осколков «Точки-У»

Гладков: система ПВО сбила «Точку-У» над Валуйками в Белгородской области, есть погибший

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету «Точка-У» над Валуйками в Белгородской области. В результате один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Наша система ПВО сбила над Валуйками "Точку-У". По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей», — написал глава региона, добавив, что пострадавшую доставили в центральную районную больницу.

Также сообщается, что осколками выбило окна в нескольких домах. «Глава округа и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал губернатор.

По словам Гладкова, российские ПВО также сбили ракету в Грайворонском городском округе. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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