. Роза Сябитова возмущена поведением Регины Тодоренко
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Роза Сябитова возмущена поведением Регины Тодоренко

Роза Сябитова возмущена поведением Регины Тодоренко
Ведущая Роза Сябитов не понимает, как можно кормить грудью младенца на работе. Звезда тревел-шоу «Орел и решка» в июле родила второго ребенка – сына Мирослава. Регина отказалась от декретного отпуска ради мечты построить кинокарьеру. Сейчас ей приходится совмещать сразу несколько проектов: съемки в сериале и в передаче «Ледниковый период». Супруге певца Влада Топалова приходится непросто. К концу дня она часто бывает измотанной и без сил. Недавно ей пришлось взять с собой на съемочную площадку обоих сыновей, так как ее избранника тоже утвердили на роль в сериале. Оставлять Мира и Михаила на няню Тодоренко не захотела. Роза Сябитова не разделяет стремление Регины всё успеть. Ведущая программы «Давай поженимся!» отметила, что обычно в первые месяцы жизни ребенка мать находится рядом с ним почти 24/7. Поэтому и существует декретный отпуск по уходу за малышом.
«Декрет – это ответственная работа для мамочки без права на ошибку, так как халатное отношение мамочки к своему здоровью, к здоровью крохи, неправильная оценка собственных сил может привести к серьезным последствиям», — высказалась экс-участница шоу «Звезды в Африке». Роза считает, что Тодоренко не стоит тратить столько сил на работу. «Я так удивляюсь поведению Регины, которая позиционирует себя «суперженщиной-мамой», успевая сниматься в «Ледниковом периоде», в сериалах с мужем, и одновременно ухаживая за младенцем. Стоит ли ради славы и денег рисковать своим здоровьем, которое ещё понадобится, чтобы поднимать детей?» — написала Сябитова в своем Telegram-канале. Сама телеведущая недавно стала бабушкой. Ее дочь Ксения родила девочку. Роза показала, как укачивает кроху в колыбели, пока занимается делами за компьютером. Некоторые поклонники Регины тоже критикуют ее из-за стремления строить карьеру. Телезвезду называют эгоисткой и призывают больше времени уделять детям. Артистка ответила хейтерам. Она публиковала видео, в котором показала, как проходит ее день. Тодоренко доказала, что может совмещать работу и материнство.
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

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