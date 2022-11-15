. Санитарную грамотность россиян повысят
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Санитарную грамотность россиян повысят

Санитарную грамотность россиян повысят

Санитарным просвещением населения займутся надзорные ведомства, медицинские учреждения, а также социальные некоммерческие и волонтерские организации. Соответствующий закон от 04.11.2022 № 429-ФЗ вступает в силу 15 ноября.  

Санитарно-гигиеническое просвещение — это знания, необходимые для формирования здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья. Новый закон предполагает, что больше внимания распространению такой информации будут уделять как на уровне государства, так и на уровне регионов.

Для формирования санитарно-гигиенической культуры будут использовать СМИ, интернет, памятки, буклеты, плакаты, социальную рекламу. Специальные мероприятия будут проводить в коллективах, предусмотрены и индивидуальные консультации граждан.

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По материалам: pnp.ru

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