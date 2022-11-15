. Саша Савельева перенесла имплантирование
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Саша Савельева перенесла имплантирование

Саша Савельева перенесла имплантирование
Певица Саша Савельева сделала операцию. Артистка вслед за своей мамой решила заняться решением стоматологических проблем. Накануне в клинике имплантологии певице провели операцию. Позже она поделилась в Сети своим опытом. Артистка рассказала, что шла на установку импланта без волнения. Она настроила доверительные отношения с врачом, который пообещал, что всё пройдет хорошо. Перед началом сложной процедуры Савельева переживала по поводу своего внешнего вида, ведь знала, что её будут снимать на видео. «Правда, доктор Севак говорит, что сильно красивой мне не быть во время операции», — смеялась Саша.
Чуть позже певица сообщила о том, как всё прошло. Артистка опубликовала фото, на котором держит лёд у щеки, и успокоила фанатов новостью о том, что перенесла операцию легко. «Всё готово! Это было очень быстро. Даже быстрее, чем лечили сложный зуб. Сегодня надо держать лёд и соблюдать все правила после имплантации», — поделилась Савельева. Любопытно, что исполнительница готова делиться такими деликатными подробностями своей жизни, но при этом игнорирует вопросы о своем муже. На прошлой неделе появилось подтверждение того, что Кирилл Сафонов находится в Израиле. Об отъезде артиста начали говорить ещё в конце сентября, когда из афиши «Современника» пропал спектакль с его участием.  
# Шоу-бизнес Савельева Саша
По материалам: z-aya

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