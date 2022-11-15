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Шаман только рад критике своего творчества

Шаман только рад критике своего творчества
Певца Шамана раскритиковала Ксения Собчак. За три месяца клип на песню «Я русский» набрал больше 20 миллионов просмотров. Композицию до сих пор активно обсуждают в Сети. Общественность в восторге от патриотических строк певца SHAMAN, однако были и те, кто высказал критическую оценку. Ксения Собчак скептически отнеслась к некоторым строкам хита артиста. В частности, у нее возникли вопросы к фразе: «Я русский всему миру назло». «Честно не понимаю, зачем для самоидентификации нам всегда нужно кому-то себя противопоставлять», — писала журналистка. SHAMAN предпочитал не обращать внимание на критику, но после очередной публикации Собчак в его адрес все-таки решил высказаться. Ответ, на удивление хейтеров, оказался доброжелательным.
«Подумал, что должен поблагодарить ее за такую мощную раскрутку и продвижение моего творчества. Так и сделал. Записал видеообращение, сказал спасибо. И в этом нет никакой иронии с моей стороны, как многие могли бы подумать. Это ее реакция на мои песни. Да, реакция необычная, но она имеет на нее полное право. Пусть Ксения и сказала обо мне что-то не очень лестное, зато еще столько людей узнали обо мне. За что ей премного благодарен», — делится звезда. Не держит зла исполнитель и на Александра Гудкова, который снял пародию на песню «Я русский». А ведь многим она показалась оскорбительной. На телеведущего даже написали заявление в Генпрокуратуру. «Я думаю, что Александр — мой поклонник, которому искренне понравилась эта песня. Спасибо ему большое за дополнительный пиар и привлечение внимания ко мне и моему творчеству!» — заявил 30-летний SHAMAN, цитирует «OK!». Музыкант отмечает, что пристальное внимание к его персоне и творчеству — всего лишь издержки профессии. Звезда предпочитает отдавать все силы работе, а не склокам в Сети.
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

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