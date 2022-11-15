. Шаман только рад критике своего творчества

Певца Шамана раскритиковала Ксения Собчак. За три месяца клип на песню «Я русский» набрал больше 20 миллионов просмотров. Композицию до сих пор активно обсуждают в Сети. Общественность в восторге от патриотических строк певца SHAMAN, однако были и те, кто высказал критическую оценку. Ксения Собчак скептически отнеслась к некоторым строкам хита артиста. В частности, у нее возникли вопросы к фразе: «Я русский всему миру назло». «Честно не понимаю, зачем для самоидентификации нам всегда нужно кому-то себя противопоставлять», — писала журналистка. SHAMAN предпочитал не обращать внимание на критику, но после очередной публикации Собчак в его адрес все-таки решил высказаться. Ответ, на удивление хейтеров, оказался доброжелательным.«Подумал, что должен поблагодарить ее за такую мощную раскрутку и продвижение моего творчества. Так и сделал. Записал видеообращение, сказал спасибо. И в этом нет никакой иронии с моей стороны, как многие могли бы подумать. Это ее реакция на мои песни. Да, реакция необычная, но она имеет на нее полное право. Пусть Ксения и сказала обо мне что-то не очень лестное, зато еще столько людей узнали обо мне. За что ей премного благодарен», — делится звезда. Не держит зла исполнитель и на Александра Гудкова, который снял пародию на песню «Я русский». А ведь многим она показалась оскорбительной. На телеведущего даже написали заявление в Генпрокуратуру. «Я думаю, что Александр — мой поклонник, которому искренне понравилась эта песня. Спасибо ему большое за дополнительный пиар и привлечение внимания ко мне и моему творчеству!» — заявил 30-летний SHAMAN, цитирует «OK!». Музыкант отмечает, что пристальное внимание к его персоне и творчеству — всего лишь издержки профессии. Звезда предпочитает отдавать все силы работе, а не склокам в Сети.