. "Сильный болевой шок": Тотьмянину увезли с "Ледникового периода" на скорой после жесткого падения

Вадим Карасев

41-летняя Татьяна Тотьмянина является участницей нового сезона "Ледникового периода". На съемках очередного выпуска шоу олимпийская чемпионка в парном катании получила травму. Звезда неудачно упала прямо на глазах у публики.

Несчастный случай произошел, когда Татьяна Тотьмянина каталась с актером Иваном Колесниковым. В Сети опубликованы фото произошедшего.



"Татьяна сейчас проходит обследование. У нее было падение во время выступления. Был один из элементов, не поддержка. Во время поворота Иван упал и случайно задел коньком колено Тани. Не знаю, насколько серьезно там все, но у нее был сильный болевой шок. Возможно, что все обойдется", - заявил Илья Авербух.



После жесткого падения спортсменка нашла в себе силы продолжить номер, но не осталась дожидаться оценок.



Хореограф Максим Ставиский унес фигуристку на руках. Дежурившие сотрудники скорой попытались оказать Татьяне Тотьмяниной экстренную помощь.



"Таня — настоящий боец, смогла завершить выступление, но потом почувствовала сильную боль. Мы все ей помогли, но ее увезли на скорой. Думаю, завтра мы уже что-то поймем по результатам", — цитирует Авербуха "РИА Новости Спорт".



Ягудин высказался о состоянии Тотьмяниной

Муж Татьяны Тотьмяниной откровенно рассказал "Матч ТВ", что происходит с его супругой после полученной травмы.

Честно, не знаю, как сейчас состояние Тани. Она в больнице, идет обследование