. Сколько представитель Ксении Собчак просил за сокрытие информации ?

В прессе появились подробности криминального дела с ведущей и журналисткой Ксенией Собчак. В конце октября коммерческого директора Собчак Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского отправили в СИЗО на два месяца. Все из-за скандала о вымогательстве у главы Ростеха 11 миллионов. Теперь появились подробности в запутанном деле. Выяснилось, что на допрос следователей отправился супруг Тины Канделаки Василий Бровко, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех. Предполагалось, что задержанные вымогали деньги у него. Так, согласно показаниям мужа ведущей, вечером 22 октября он первым обнаружил пост с упоминанием Чемезова на дне рождения миллиардера Бокарева в Подмосковье. Глава Ростеха посчитал, что «данная статья содержит информацию негативного характера, дискредитирующего его как руководителя Ростеха, которая может причинить вред его правам, поскольку размещена в открытом доступе».Руководитель поручил связаться с администраторами канала, попросить их удалить публикацию и далее не размещать информацию, «дискредитирующую Чемезова». Супруг Тины передал задачу А.Балдухаеву, так как именно он отвечал за организацию безопасности празднования дня рождения. Представители канала «Тушите свет» заявили, что за годовой блок на негативную информацию о Чемезове им нужно будет заплатить 10 млн, а за удаление поста еще 1 млн. Бровко поручил Балдухаеву снизить цену по полумиллиона, в итоге договорились на 800 тысячах. В тот день Чемезов передал сумму Бровко и поручил ему передать заявление в полицию. Так, в ресторане, где передавались деньги, задержали Кирилла Суханова, а после Ариана Романовского и администратора канала Тамерлана Бигаева, сообщает «BAZA».