Вадим Карасев

Newsweek: США грозит критическая нехватка боеприпасов из-за поставок Украине

США серьезно истощают свой арсенал боеприпасов, поставляя их Украине. Об этом пишет Newsweek.

Поясняется, что критическая нехватка боеприпасов может иметь огромные последствия как на поле боя, так и за его пределами. Так, во время Первой мировой войны артиллерийский кризис 1915 года привел к катастрофическому поражению британцев в битве при Обере и к свержению правительства. НАТО столкнулось с нехваткой боеприпасов в Ливии в 2011 году. А в 2016 году нехватка ВВС высокоточных боеприпасов привела к тому, что некоторые партнеры США отвернулись от борьбы США с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Издание видит выход для США в расширении производственной базы до уровня, когда промышленность сможет отвечать текущим потребностям. Это же позволит более эффективно управлять трудовыми ресурсами и организовывать поиск сырья и производство. Такой толчок, в частности, могут дать многолетние военные контракты, указал Newsweek.

14 ноября стало известно, что Армия США заключила оборонные заказы с корпорацией Lockheed Martin на производство новых реактивных систем залпового огня (РСЗО). Сумма двух контрактов составила 520 миллионов долларов. Системы будут поставлены в арсеналы взамен переданных Украине. По информации СМИ, стоимость каждой пусковой установки HIMARS достигает семи миллионов долларов. Lockheed Martin способна ежегодно выпускать 9000 ракет к этим системам.

