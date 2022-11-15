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Стали известны подробности визита Собчак в офис «Ростеха»

Стали известны подробности визита Собчак в офис «Ростеха»ТАСС сообщил, что Ксения Собчак пробыла в офисе «Ростеха» около 40 минут и уехала

Телеведущая Ксения Собчак, чей коммерческий директор был арестован по делу о вымогательстве денег с помощью Telegram-канала «Тушите свет» у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, пробыла в офисе госкорпорации меньше часа. Подробности визита журналистки стали известны ТАСС.

По информации агентства, Собчак находилась в офисе «Ростеха» около 40 минут, после чего покинула его.

О том, что журналистка тайно посетила «Ростех», сообщалось ранее 15 ноября. Ее машину заметили около здания корпорации. В окружении Собчак рассказали, что в офисе была назначена ее встреча с Чемезовым для «улаживание конфликта».

7 ноября СМИ написали о возвращении телеведущей в Россию. Собчак уехала в Литву в конце октября на фоне возбуждения уголовного дела в отношении ее коммерческого директора.

26 октября коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов был арестован по делу о вымогательстве у Чемезова с помощью Telegram-канала «Тушите свет». В рамках уголовного дела также были задержаны бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев. В своих показаниях они заявили, что Собчак является владелицей Telegram-канала.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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