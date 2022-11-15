. Студию Jumpship, разработчиков Somerville, приобрело издательство Thunderful Games

Вадим Карасев





Сегодня студия Jumpship выпустила свою первую игру — Somerville, которая уже доступна для игроков на Xbox и PC в подписке Game Pass. Сразу после релиза проекта пришла новость, что студия лишается независимости — она станет частью издательства Thunderful Games. В заявлении говорится, что кооманда Jumpship под руководством издательства Thunderful Games сохранит творческую автономию и продолжит разработку «первоклассных сюжетных повествовательных игр».

У Somerville, новинки Game Pass, огромные проблемы с производительностью на Xbox

Студия Jumpship была основана в 2017 году Крисом Олсеном совместно с бывшим генеральным директором Playdead (авторы INSIDE, LIMBO) и соучредителем Дино Патти. В слиянии студии с Thunderful Games отмечается, что Патти останется в Jumpship, а также возьмет на себя новую роль стратегического советника Thunderful Games.

Главный игровой директор Thunderful Games Агостино Симонетта в пресс-релизе следующим образом прокомментировал приобретение новой команды: