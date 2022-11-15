. Судьбоносная неделя: невероятно повезет женщинам 5 знаков зодиака

С 14 по 20 ноября может невероятно повезти представительницам 5 знаков зодиака: они будут купаться в любви, а все их желания исполнятся. Для них неделя станет судьбоносной. Самое главное, не бояться удачи, но и не терять голову от счастья.

Небывалый успех их ждет на работе, в личной жизни и семье. Много приятных сюрпризов подготовила им судьба.

Женщинам каких знаков зодиака повезет на этой неделе

Телец (20 апреля — 20 мая)

На неделе с 14 по 20 ноября у представительниц знака Телец появится возможность наладить отношения со своими родственниками. Одиноким дамам можно немного пофлиртовать с противоположным полом, у них есть все шансы познакомиться с приятным человеком, который наполнит их жизнь яркими красками. Много приятных сюрпризов ждут Тельцов на работе. Не исключено, что им поступит предложение занять новую должность, которая принесет в их жизнь много нового и интересного.

Рак (22 июня — 22 июля)

Женщин этого созвездия ждет большой успех в любви. Пика удачи следует ждать 16 и 17 ноября. Им необходимо брать от этой жизни как можно больше. Не стоит бояться сделать ошибки, ведь их можно будет потом исправить. Успех придет и к тем, кто упорно трудился, ставил перед собой цели и достигал их. Эта неделя подарит много шансов и возможностей тем, кто давно собирался сменить место работы и вид деятельности. Новая работа принесет им много перспектив и возможностей, поэтому не стоит отказываться от предложений руководства.

Лев (23 июля — 22 августа)

Успех в любовных делах будет и у женщин, рожденных под знаком Льва. На этой неделе их ждет много новых и полезных знакомств. Одиноким женщинам удастся начать роман с человеком, которого они давно знают, но никогда не обращали на него внимание. У семейных Львов все будет складываться гладко в отношениях. Все их задумки и мечты могут быть воплощены в реальность. Самое главное, не сидеть на месте, а действовать. Им не придется тратить много времени и усилий для того, чтобы достичь больших высот.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Женщинам, рожденным под этим знаком зодиака, повезет в профессиональной сфере деятельности. Кроме того, эта неделя является благоприятной для того, чтобы заняться своим здоровьем. Те, у кого есть какие-либо хронические недуги, должны пройти медицинское обследование и сделать профилактику. Также Девы могут заняться каким-либо видом спорта. У многих представительниц знака эта неделя будет наполнена весельем, красотой и творчеством. Многие их задумки удастся реализовать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У женщин-Скорпионов с 14 по 20 ноября появится возможность побыть наедине с собой и поразмыслить о будущем. Не исключено, что после проведения анализа своей жизни, у них изменятся взгляды, но сначала им необходимо немного отдохнуть от трудовых дней. В конце недели они узнают хорошие новости, которые могут изменить их жизнь кардинальным образом. Те дамы, которые хотели заняться ремонтом в своем доме, могут смело приступать к реализации своей задумки — у них все получится так, как они этого хотят.