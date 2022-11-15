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Табачный гигант оценил потери от ухода из России

Табачный гигант оценил потери от ухода из РоссииПроизводитель табачной продукции Imperial Brands потерял 399 млн долларов от ухода из РФ

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, Imperial Brands (бренды «Максим», Parker&Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine), потерял 399 миллионов долларов от ухода из России и связанных с ней рынков. Об этом табачный гигант сообщает в отчете по результатам текущего финансового года.

В оценку также вошли потери Imperial Brands от прекращения деятельности в Казахстане, Киргизии и Монголии. Компания объяснила, что продолжение работы на смежных рынках в текущих условиях не является экономически целесообразным.

В общей сложности производитель потерял 463 миллиона фунтов стерлингов (549,6 миллиона долларов). Операционная прибыль компании составила меньше 2,7 миллиарда фунтов стерлингов (3,2 миллиарда долларов), что на 15 процентов ниже, чем в предыдущем году. При этом выручка сократилась на 0,7 процента — до 32,55 миллиарда фунтов (38,7 миллиарда долларов) с 32,79 миллиарда фунтов (39 миллиардов долларов).

Imperial Brands приостановила деятельность в России в марте, после начала спецоперации на Украине. В конце апреля компания продала российский бизнес группе местных инвесторов. По оценкам исследовательской компании «Бизнес Аналитика», в 2021 году Imperial Brands занимала около 5,5 процента российского табачного рынка.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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