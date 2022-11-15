. Татьяна Васильева не стала спрашивать детей, как назвать внука

Актриса Татьяна Васильева рассказала, как назвала внука. Артистка в семье жестко обозначила свою позицию. Звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Татьяна Васильева рассказала в шоу «Звезды сошлись» о том, что уже выбрала имя для своей второй внучки. «Я всегда хотела, чтоб у меня была Сара», — заявила она.При этом Лера Кудрявцева поинтересовалась — а согласны ли ее дети с таким именем. На что актриса строго ответила: «А кто их спрашивает? Грех меня не послушать, у меня такой багаж, я могу делиться и отдавать», — добавила Васильева. Напомним, невестка артистки Мария находится на последнем месяце беременности. Рожать девушка будет в Москве.