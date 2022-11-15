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Телефон может выдать вас с потрохами

Телефон может выдать вас с потрохами
Эксперт рассказал, как можно легко отправить информацию не тому человеку. Современные телефоны как будто хорошо защищены от внешнего воздействия. Без разблокировки загрузчика и прав администратора технику сложно взломать или заразить вирусами. Но иногда случайным образом телефон способен самостоятельно подцепить вредоносное ПО. О рисках предупредил завкафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. По словам эксперта, опасность представляют случайные прикосновения. Наверняка, у вас тоже такое бывало, когда телефон сам набирал номера из телефонной книги. А друзья и знакомые потом перезванивали и спрашивали, почему вы молчите в трубку. Иногда техника сама открывает какие-то приложения, даже если это совсем не нужно. Так, считает преподаватель, можно легко поделиться конфиденциальными данными с людьми, которые не заслуживают доверия. Чтобы подобного не происходило, специалист советует активировать в настройках «Режим в кармане», или «Защита от случайных касаний». Функция может называться по-разному, однако суть ее от этого не меняется. «Работа карманного режима зависит от датчика приближения: когда напротив датчика появляется какой-либо загораживающий предмет (рука, ухо, ткань брюк и т.д.), экран блокируется и гаснет, что противодействует случайным нажатиям», — заявил Магомедов агентству «Прайм». Завкафедрой также посоветовал откалибровать экран через настройки дисплея. И если проблема в помощью особого режима не решилась, то сбросить настройки техники до заводских, чтобы исключить аппаратный сбой. На крайний случай следует обратиться в специализированный сервис. Ранее технический директор BQ Тимофей Мелихов рассказал, стоит ли брать телефон на ночь с собой в кровать. Эксперт предостерег от зарядки гаджета, в том числе под подушкой.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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