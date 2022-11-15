. The Witcher 3: Wild Hunt получит 14 декабря обновление до Xbox Series X | S
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

The Witcher 3: Wild Hunt получит 14 декабря обновление до Xbox Series X | S

The Witcher 3: Wild Hunt получит 14 декабря обновление до Xbox Series X | S


Студия CD Projekt RED объявила дату выхода обновления The Witcher 3: Wild Hunt до консолей нового поколения. Апдейт станет доступен игрокам ровно через месяц — 14 декабря.

Напомним, что обновление The Witcher 3: Wild Hunt до Xbox Series X | S и Playstation 5 должно включать в себя «ряд визуальных и технических улучшений, включая трассировку лучей и более быструю загрузку, в основной игре, в обоих DLC и во всем дополнительном контенте» — об этом разработчики сообщали ранее. На данный момент геймплейную демонстрацию улучшенной версии The Witcher 3: Wild Hunt разработчики не представили, но на следующей неделе они обещают провести стрим с подробностями.

Апдейт The Witcher 3: Wild Hunt будет распространяться бесплатно для игроков, которые владеют копией игры на консолях прошлого поколения.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Нежное мясо, которое можно есть губами: как приготовить тушеную говядину
Нежное мясо, которое можно есть губами: как приготовить тушеную
Глава ЦРУ Бернс прибыл в Турцию на встречу с главой российской разведки Нарышкиным
Глава ЦРУ Бернс прибыл в Турцию на встречу с главой российской
The Witcher 3: Wild Hunt получит 14 декабря обновление до Xbox Series X | S
The Witcher 3: Wild Hunt получит 14 декабря обновление до Xbox Series
Анастасия Волочкова в бикини залезла в горячий чан
Анастасия Волочкова в бикини залезла в горячий чан
Игорь Крутой показал годовалого внука
Игорь Крутой показал годовалого внука
Принц Гарри устроил публичный скандал с Меган Маркл
Принц Гарри устроил публичный скандал с Меган Маркл
В российских регионах рассказали о способах сэкономить на новогодних праздниках
В российских регионах рассказали о способах сэкономить на новогодних
Как ужиться под одной крышей со Скорпионом: 5 советов астрологов
Как ужиться под одной крышей со Скорпионом: 5 советов астрологов
Во Франции предупредили об отключении электроэнергии этой зимой
Во Франции предупредили об отключении электроэнергии этой зимой
Венгрия возмутилась обвинениями в «распространении российских нарративов»
Венгрия возмутилась обвинениями в «распространении российских
Юлия Ковальчук отметила 40-летие в стиле «Секса в большом городе»
Юлия Ковальчук отметила 40-летие в стиле «Секса в большом городе»
Муж Татьяны Тотьмяниной рассказал о ее состоянии
Муж Татьяны Тотьмяниной рассказал о ее состоянии

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот день разным знакам зодиака
Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Доверьте ремонт электроники нам!
Доверьте ремонт электроники нам!
Российские пенсионеры получат ежемесячную прибавку
Российские пенсионеры получат ежемесячную прибавку
В России оценили идею о вступлении Украины в НАТО
В России оценили идею о вступлении Украины в НАТО

Еще по теме

The Witcher 3 обновят до Xbox Series X | S в конце 2022 года
The Witcher 3: Wild Hunt оптимизируют до Xbox Series X | S в конце года
Инсайдер: оптимизированная до Xbox Series X | S версия The Witcher 3: Wild Hunt выйдет в октябре
Официально: обновление «Ведьмак 3» до Xbox Series X | S снова отложили