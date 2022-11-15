. The Witcher 3: Wild Hunt получит 14 декабря обновление до Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Студия CD Projekt RED объявила дату выхода обновления The Witcher 3: Wild Hunt до консолей нового поколения. Апдейт станет доступен игрокам ровно через месяц — 14 декабря.

Напомним, что обновление The Witcher 3: Wild Hunt до Xbox Series X | S и Playstation 5 должно включать в себя «ряд визуальных и технических улучшений, включая трассировку лучей и более быструю загрузку, в основной игре, в обоих DLC и во всем дополнительном контенте» — об этом разработчики сообщали ранее. На данный момент геймплейную демонстрацию улучшенной версии The Witcher 3: Wild Hunt разработчики не представили, но на следующей неделе они обещают провести стрим с подробностями.

Апдейт The Witcher 3: Wild Hunt будет распространяться бесплатно для игроков, которые владеют копией игры на консолях прошлого поколения.