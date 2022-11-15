. Топ-15 самых популярных котиков-блогеров, которые не на шутку удивят вас количеством своих подписчиков

Современная культура многих стран мира превозносит любовь к кошкам до небывалых высот. И это неудивительно, ведь их очаровательные мордашки и игривый нрав мало кого способны оставить равнодушным. Множественные сообщества в интернете, мемы, арты — и всё это посвящено очаровательным пушистикам. Можно сказать, что коты и кошки в некотором роде выступают музами, которые вдохновляют человечество создавать прекрасное.

Поэтому вполне закономерно, что у кошачьих появляются в интернете собственные странички, на которые подписываются тысячи и даже миллионы человек. Предлагаем вам взглянуть на топ наиболее популярных аккаунтов и оценить старания хвостатых блогеров.

15 место: Кот Тобби — 216 тысяч подписчиков

tummyandgummy / tummyandgummy

Кот по кличке Тоби радикально отличается от кошачьих сородичей своей необычной внешностью. У него крайне эластичная кожа, делающая его похожим на собаку породы мопс. Тоби страдает врождённым синдромом, который связан с недостаточной выработкой коллагена. Однако эта особенность не мешает хвостатому наслаждаться жизнью.

14 место: Принцесса Монстр-трак — 261 тысяча подписчиков

princessmonstertruck / princessmonstertruck

Кошка с крайне необычным именем Принцесса Монстр-трак имеет неправильный прикус, из-за чего её два нижних клыка торчат наружу. Эта интересная особенность и принесла Принцессе популярность в сети.

13 место: Кот Альберт — 302 тысячи подписчиков

pompous.albert / pompous.albert

Альберт принадлежит к редкой породе кошек селкирк-рекс. Она была выведена искусственным путём за счёт скрещивания котов экзотической, британской и персидской пород. Кудрявая шерсть — один из признаков селкирк-рексов. Однако у Альберта есть ещё одна фишка, которая делает его особенным — это смешная и угрюмая физиономия.

12 место: Персидский кот Атчум — 589 тысяч подписчиков

atchoumtheca / atchoumtheca

Персидский кот Атчум родился с гипертрихозом. Заболевание вызывает избыточный рост волос, поэтому некоторые считают, что он похож на оборотня. Единственная проблема, с которой приходится сталкиваться хозяевам питомца, это постоянное вычёсывание шерсти.

11 место: Кошка Пышка — 635 тысяч подписчиков

10 место: Кот Рекси — 641 тысяча подписчиков

pudgetheca / pudgethecarexiecat / rexiecat

Рекси — самый улыбающийся кот в интернете.

9 место: Коул и Мармелад — 677 тысяч подписчиков

coleandmarmalade

Коул и Мармелад — двое подобранных котят, которые со временем стали настоящими друзьями.

8 место: Кот Гамильтон — 737 тысяч подписчиков

hamilton_the_hipster_cat / hamilton_the_hipster_cat

Мало кто не знает кота по имени Гамильтон, который стал популярен в интернете благодаря свои роскошным «усам».

7 место: Кот Ваффи — 865 тысяч подписчиков

6 место: Кот Хосико — 1,9 миллионов подписчиков

5 место: Кот Коби — 1,9 миллиона подписчиков

4 место: Котик Мистер Уайт — 2,2 миллиона подписчиков

3 место: Кошка Смузи — 2,4 миллиона подписчиков

2 место: Кошка Лил Баб — 2,5 миллиона подписчиков

waffles_the_cat / waffles_the_cathosico_cat / hosico_catcobythecat / cobythecatwhite_coffee_cat / white_coffee_catsmoothiethecat / smoothiethecatiamlilbub / iamlilbub

Милейшая кошечка Лил Баб является одной из самых популярных кошек интернета. Людей привлекает её нетипичная внешность. Из-за ряда врождённых мутаций у Лил Баб полностью отсутствуют зубы, в связи с чем её язык постоянно торчит наружу. Также кошка имеет меньшие размеры по сравнению с обычными кошками, из-за чего выглядит как живая игрушка.

1 место: Кошка Нала — 4,4 миллиона подписчиков

nala_cat / nala_cat

Нала — одна из самых популярных кошек в интернете, сумевшая набрать рекордное число подписчиков. Её достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.