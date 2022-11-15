. В «Гараже» высказались о возможном закрытии музея
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В «Гараже» высказались о возможном закрытии музея

В «Гараже» высказались о возможном закрытии музеяВ пресс-службе «Гаража» опровергли слухи об окончательном закрытии музея

В пресс-службе «Гаража» опровергли слухи об окончательном закрытии музея с 1 января 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал The Blueprint News.

Руководительница пресс-службы Саша Сербина высказалась о возможном закрытии московского проекта и заявила, что эта информация является ложной. При этом с 26 февраля музей современного искусства решил приостановить работу над выставками и перенести некоторые из них на то время, «когда в Украине прекратит разворачиваться человеческая и политическая трагедия».

«Гараж» основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Он располагается в Парке Горького и занимает пятое место по посещаемости среди московских музеев. Помимо выставок в стенах музея работают и другие проекты и мероприятия: внутри есть библиотека, кафе и магазин, проходят публичные презентации, а также кинопоказы в рамках программы Garage Screen.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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