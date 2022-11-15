. В Госдуме назвали перформансом условия Зеленского для переговоров

Вадим Карасев

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал условия Зеленского для переговоров перформансом

Заявления президента Украины Владимира Зеленского об условиях для переговоров говорят о неготовности киевских властей к реальному диалогу. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram.

Парламентарий назвал это «перформансом в расчете на западных хозяев». «Ноль конструктива, максимум самопиара», — добавил Слуцкий.

Он отметил, что Украина по-прежнему не готова к возобновлению переговоров с Россией, ее руководство «с оглядкой смотрит на США». «А Вашингтону никакого мира в зоне украинского конфликта не нужно, там готовы воевать до последнего украинца», — резюмировал депутат.

Ранее 15 ноября Зеленский выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Его новыми требованиями стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.