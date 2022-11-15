. В Госдуме решили упростить получение СНИЛС для иностранцев

Иностранцам хотят ускорить трудоустройство в России с помощью упрощения процедуры оформления СНИЛС. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 15 ноября.

Сейчас для получения СНИЛС иностранные граждане и лица без гражданства должны лично, через работодателя или через МФЦ подать заявление в Фонд пенсионного и социального страхования для открытия индивидуального лицевого счета с постоянным СНИЛС.

Правительство предлагает внести изменения в закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования» и расширить эти возможности. Предполагается, что СНИЛС смогут оформлять на основании сведений, поступающих из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). При этом указанные в ЕСИА сведения о документе, удостоверяющем личность, сначала будут проверять на достоверность.

Законопроект предусматривает еще два условия для получения иностранцем СНИЛС — в это время он должен находиться в России и дать согласие на это в своем личном кабинете в ЕСИА.

При этом условия общего порядка въезда иностранцев на территорию России законопроектом не изменяются, отметила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

«Поправки в закон позволят иностранным гражданам и лицам без гражданства сэкономить время, заблаговременно оформить документы, что в свою очередь позволит скорее приступить к осуществлению легальной трудовой деятельности», — объяснила она.