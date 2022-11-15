. В найденном в Германии доме римской эпохи сохранилась система подогрева полов

Вадим Карасев

Остатки гипокауста — системы отопления полов — в неповрежденном состоянии были обнаружены в руинах здания римской эпохи в немецком Бонне.

Гипокаустом называется система отпопления, в которой нагретый печью воздух распространялся по пустому пространству под полом, а затем поднимался по дымоходам в стенах (так называемым калидуктам) и выходил через отверстия в крыше. Содержание гипокауста было дорогим и трудоемким, так как требовало постоянного внимания к огню в печи и большого количества топлива. Обычно гипокауст делали в общественных банях, в частных же домах его сооружение могли себе позволить весьма состоятельные люди. Римский архитектор Витрувий называет изобретателем гипокауста Гая Сергия Орату, жившего в начале I века до н. э. Руины римских гипокаустов были найдены в Италии, Болгарии, Англии, Испании, Франции, Швейцарии и Германии, а также в северной Африке и на Ближнем Востоке.

Частные дома и бани с роскошным гипокаустным отоплением не столь редко попадаются археологам в Германии: высшие классы были первыми, кто перенял римскую культуру и роскошный образ жизни, на землях, куда пришла империя, но этот дом уникален степенью сохранности гипокауста. Оригинальный пол дома сохранился, и благодаря этому уцелело пространство под полом с опорными столбиками. Обычно полы над системами гипокауста рушились, а полость заполнялась землей или мусором.

Римское здание было обнаружено при археологических раскопках на месте прокладки линий газа и водопровода. Археологи уже знали, что здесь находится древнее здание, поскольку первые находки были обнаружены в XIX веке. Части оказались даже ближе к поверхности, чем предполагалось. Были обнаружены три комнаты, и фрагменты окрашенной штукатурки на стенах указывают на то, что они были искусно украшены. Документирование полости в комнате с гипокаустом оказалось затруднено, потому что ее можно увидеть только через узкое отверстие в римском полу. С помощью видеокамер удалось заснять большую часть подпольного пространства. Чтобы иметь возможность более точно понять его размер, исследователи использовали георадар. Однако и этим способом нельзя зафиксировать полную протяженность помещения и системы отопления, так как условия на поверхности ограничивают пространство для измерения.

Раскопки в конце XIX века, а также в 1920-х и 1950-х годах уже выявили стены и комнаты, принадлежавшие величественному римскому зданию. Здание до сих пор интерпретировалось как римское загородное поместье. Однако новые открытия делают возможными и другие функции. Археологи в частности предполагают, что здание могло быть небольшой купальней, которая обслуживала расположенный к северу от нее лагерь римских легионеров. Чтобы можно было сказать точнее, предстоит оценить полные результаты раскопок.

Чтобы сохранить систему гипокауста на месте обнаружения, археологи заполнят пустоты жидкой почвой — специальным материалом, который затвердевает на воздухе, но при необходимости легко растоворяется. Это предотвратит проседание грунта и обрушение полости и сделает ценную находку доступной для будущих археологических исследований.