. В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с электроснабжением на Украине

На Украине сложилась «критическая ситуация» после новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявил замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

По его словам, больше всего попаданий зафиксировано центре и на севере страны, «крайне тяжелая» ситуация в Киеве, где вводят графики аварийных отключений электричества. Он призвал украинцев умеренно потреблять электроэнергию.

Как писала «Парламентская газета», 15 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, инфраструктурные объекты многих крупных городов подверглись ракетным обстрелам со стороны России. В некоторых районах Львова, Ровно, Харькова, Одессы отключился свет, полностью оказался обесточен Житомир, харьковское метро прекратило работу. По словам Зеленского, Россия выпустила по Украине 85 ракет.

Россия начала наносить массированные атаки на объекты инфраструктуры Украины 10 октября, через два дня после подрыва Крымского моста. В тот день Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва ответила на террористические преступления киевского режима. В последующие дни ракетные атаки продолжились.