. В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с электроснабжением на Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с электроснабжением на Украине

В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с электроснабжением на Украине

В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с электроснабжением на Украине

На Украине сложилась «критическая ситуация» после новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявил замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

По его словам, больше всего попаданий зафиксировано центре и на севере страны, «крайне тяжелая» ситуация в Киеве, где вводят графики аварийных отключений электричества. Он призвал украинцев умеренно потреблять электроэнергию.

Как писала «Парламентская газета», 15 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, инфраструктурные объекты многих крупных городов подверглись ракетным обстрелам со стороны России. В некоторых районах Львова, Ровно, Харькова, Одессы отключился свет, полностью оказался обесточен Житомир, харьковское метро прекратило работу. По словам Зеленского, Россия выпустила по Украине 85 ракет.

Россия начала наносить массированные атаки на объекты инфраструктуры Украины 10 октября, через два дня после подрыва Крымского моста. В тот день Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва ответила на террористические преступления киевского режима. В последующие дни ракетные атаки продолжились.

# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Юлию Ауг гонят метлой отовсюду
Юлию Ауг гонят метлой отовсюду
Анастасия Волочкова рассказала о романе с известным голливудским актером
Анастасия Волочкова рассказала о романе с известным голливудским
Ольга Бузова собирается с помпой отпраздновать новоселье
Ольга Бузова собирается с помпой отпраздновать новоселье
Правила заготовки грецких орехов: как их быстро высушить и зачем предварительно мыть
Правила заготовки грецких орехов: как их быстро высушить и зачем
Табачный гигант оценил потери от ухода из России
Табачный гигант оценил потери от ухода из России
Даня Милохин пожертвовал карьерой в России ради Америки
Даня Милохин пожертвовал карьерой в России ради Америки
Николай Басков рассказал о своей госпитализации
Николай Басков рассказал о своей госпитализации
Алиса Вокс рассказала об экстремальном браке
Алиса Вокс рассказала об экстремальном браке
Представили еще 2 уникальные Xbox Series S — в стиле Робина и Красного Колпака из Gotham Knights
Представили еще 2 уникальные Xbox Series S — в стиле Робина и
В США призвали прекратить поддержку Украины
В США призвали прекратить поддержку Украины
Продюсер «Дикой Мяты» рассказал о новом звучании фестиваля
Продюсер «Дикой Мяты» рассказал о новом звучании фестиваля
В Госдуме назвали перформансом условия Зеленского для переговоров
В Госдуме назвали перформансом условия Зеленского для переговоров

Топ на сегодня

Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Доверьте ремонт электроники нам!
Доверьте ремонт электроники нам!
Умер отец Дженнифер Энистон
Умер отец Дженнифер Энистон
Немецким солдатам выдали форму с символами SS
Немецким солдатам выдали форму с символами SS
В США указали на подорвавший дух украинцев указ Зеленского
В США указали на подорвавший дух украинцев указ Зеленского

Еще по теме

В офисе Зеленского заявили о найденном Россией «ключике» к ПВО Украины
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные отключения электроснабжения
В офисе Зеленского прокомментировали слова пресс-секретаря о языке
Путин подтвердил нанесение ударов по объектам инфраструктуры Украины