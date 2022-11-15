. В Польше созвали срочное совещание в правительстве после падения ракет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Польше созвали срочное совещание в правительстве после падения ракет

В Польше созвали срочное совещание в правительстве после падения ракет

Премьер Польши Моравецкий созвал совещание Комитета кабмина по безопасности и обороне

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне после того, как на территории Люблинского воеводства упали две ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря кабмина Петра Мюллера.

«В связи со сложившейся кризисной ситуацией премьер Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Анджеем Дудой решили созвать встречу в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны», — заявил Мюллер.

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. На месте находятся полиция, прокуратура и армия.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Популярный ведущий пошутил над уходом Милохина из «Ледникового периода»
Популярный ведущий пошутил над уходом Милохина из «Ледникового
Россиянин погиб при падении осколков «Точки-У»
Россиянин погиб при падении осколков «Точки-У»
В Польше созвали срочное совещание в правительстве после падения ракет
В Польше созвали срочное совещание в правительстве после падения ракет
Когда слишком буквально понял, что пол - это лава
Когда слишком буквально понял, что пол - это лава
Девять городов России получили звание "Город трудовой доблести"
Девять городов России получили звание "Город трудовой
Юлию Ауг гонят метлой отовсюду
Юлию Ауг гонят метлой отовсюду
Анастасия Волочкова рассказала о романе с известным голливудским актером
Анастасия Волочкова рассказала о романе с известным голливудским
Ольга Бузова собирается с помпой отпраздновать новоселье
Ольга Бузова собирается с помпой отпраздновать новоселье
Правила заготовки грецких орехов: как их быстро высушить и зачем предварительно мыть
Правила заготовки грецких орехов: как их быстро высушить и зачем
Табачный гигант оценил потери от ухода из России
Табачный гигант оценил потери от ухода из России
Даня Милохин пожертвовал карьерой в России ради Америки
Даня Милохин пожертвовал карьерой в России ради Америки
Николай Басков рассказал о своей госпитализации
Николай Басков рассказал о своей госпитализации

Топ на сегодня

Умер отец Дженнифер Энистон
Умер отец Дженнифер Энистон
Немецким солдатам выдали форму с символами SS
Немецким солдатам выдали форму с символами SS
В США указали на подорвавший дух украинцев указ Зеленского
В США указали на подорвавший дух украинцев указ Зеленского
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде (20 фото)
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась
Юлия Ковальчук отметила 40-летие в стиле «Секса в большом городе»
Юлия Ковальчук отметила 40-летие в стиле «Секса в большом городе»

Еще по теме

Новый польский премьер заявил о желании сотрудничать с Украиной
Моравецкий: Северный поток-2 – гибридное оружие против ЕС и НАТО
Клинцевич: самая большая угроза для Польши — фашизм, а не Россия
Моравецкий: Украинцам легко найти работу, поэтому их не записывают в беженцы