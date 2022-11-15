. В Польше созвали срочное совещание в правительстве после падения ракет

Вадим Карасев

Премьер Польши Моравецкий созвал совещание Комитета кабмина по безопасности и обороне

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне после того, как на территории Люблинского воеводства упали две ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря кабмина Петра Мюллера.

«В связи со сложившейся кризисной ситуацией премьер Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Анджеем Дудой решили созвать встречу в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны», — заявил Мюллер.

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. На месте находятся полиция, прокуратура и армия.