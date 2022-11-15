. В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «100-ЛЕТИЕ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ 1922-2022»

Вадим Карасев

События Гражданской войны в России с 1917 до 1922 года известны и освещаются у нас далеко не так широко и тщательно, как события ВОВ 1941-1945 гг.

Однако этот конфликт также повлек за собой ужасающие последствия для нашей страны.

А именно:

В экономике произошел упадок во всех областях хозяйства – ущерб составил около 50 млрд золотых рублей. Это почти треть довоенного достояния Российской Империи. Промышленное производство упало в 7 раз. Гражданский конфликт в России привел страну к полному разрушению экономики: промышленность не развивалась, а аграрный вопрос, не решенный еще до войны, стал проблемой первоочередной важности. Резко и довольно болезненно изменилась социальная структура населения. Произошла демографическая катастрофа. Число человеческих жертв было огромно - 13 000 000 человек – почти половина от количества жертв Великой Отечественной! Сюда же можно присоединить более 2 000 000 покинувших Родину граждан страны, вынужденных выбрать эмиграцию.

И политика - кардинально и также с негативными последствиями для многих изменился политический строй. Гражданская война в любой стране – это вооруженное противостояние между отдельными социальными или национальными группами общества одного государства. Главными характеристиками такого конфликта является затяжной характер событий и значительные демографические потери. Эти признаки – общие для гражданских войн за всю историю человечества. Последствия экономического, политического и социального характера необходимо рассматривать, в зависимости от конкретной ситуации.

Выставка подробно расскажет школьникам и студентам обо всех последствиях Гражданской войны в России и о катастрофе, к которой может привести братская междоусобица и война внутри одного государства.

«Проект – 1922. Выставка к столетию окончания Гражданской войны в России»

Выставка представляет собой шесть плакатов уникального дизайна в газетной стилистике эпохи (разворот газеты – 2 полосы).

Плакаты содержат концентрированную информацию о людях, событиях, датах и фронтовой статистике Гражданской войны 1918-1922 гг.

Выставка всегда доступна онлайн https://ok.ru/group/70000000930339



