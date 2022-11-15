. В России перестало хватать техники для складов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России перестало хватать техники для складов

В России перестало хватать техники для складов«Ведомости»: российским логистическим компаниям перестало хватать погрузчиков для складов

Уход европейских и японских производителей с российского рынка, связанный с началом военных действий на Украине, привел к проблемам с техникой для складов. Логистические компании сообщают, что им перестало хватать погрузчиков, а поставки новых в достаточном количестве наладить не удается, пишут «Ведомости».

Отчет с соответствующими цифрами ранее выпустила компания ПЭК. Проблему подтвердили в источники и официальные представители в логистических и транспортных компаниях, а также дистрибуторы складской техники.

Поставки и обслуживание техники остановили такие компании, как John Deere, Caterpillar, Continental, Tadano, Kamatsu, Hitachi, Metso, Juhandrich. Цена запчастей для них выросла на 30-200 процентов в зависимости от категории, а сроки поставки увеличились в два раза, сказано в отчете ПЭК. Хуже всего ситуация обстоит с электронными компонентами.

Из-за этих проблем за восемь месяцев с начала года себестоимость логистики увеличилась на 16 процентов. Для решения проблемы компаниям приходится перестраиваться на альтернативных поставщиков из Турции и Китая.

Директор по продажам вилочных погрузчиков «Актио рус» Андрей Максимов рассказал, что китайские складские машины в полтора раза дешевле западных, их проще и дешевле обслуживать. В то же время коммерческий директор официального дистрибутора JAC в России «Еврокара-плюс» Эльвира Каюмова отметила, что купить технику в Китае непросто — мешают коронавирусные ограничения, заторы в портах и на железной дороге.

Кроме того, срок производства погрузчиков в Китае вырос в полтора-два раза, поэтому дилеры не успевают поставлять необходимое количество оборудования в Россию. Также в ПЭК отмечают, что по техническим характеристикам китайские машины чаще всего уступают западным аналогам.

Управляющий директор НРА Сергей Гришунин заметил, что остроту проблемы частично снимает уход из России международных брендов, из-за чего спрос на склады упал. Однако в ближайшие три-четыре года логистическим компаниям все равно понадобятся погрузчики, вышки, подъемники, штабелеры, тали и гидравлические тележки. По оценкам эксперта, использование китайской техники из-за иных параметров может сократить вместимость складов на 10 процентов.

Ранее сообщалось, что запасов зарубежных автомобилей в России осталось примерно на два-четыре месяца, в зависимости от бренда. Особенно остро проблема стоит с седанами европейских и японских производителей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре Петербурга
Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре
Число задержанных по подозрению в совершении теракта в Стамбуле выросло
Число задержанных по подозрению в совершении теракта в Стамбуле
В России перестало хватать техники для складов
В России перестало хватать техники для складов
"Сильный болевой шок": Тотьмянину увезли с "Ледникового периода" на скорой после жесткого падения
"Сильный болевой шок": Тотьмянину увезли с
Главный экран Xbox получит много новых «экспериментальных» изменений на этой неделе
Главный экран Xbox получит много новых «экспериментальных» изменений
Фейл на кухне
Фейл на кухне
Популярный комик рассказал об Урганте вне экрана
Популярный комик рассказал об Урганте вне экрана
Путин вручил жене Рамзана Кадырова награду
Путин вручил жене Рамзана Кадырова награду
Саша Савельева перенесла имплантирование
Саша Савельева перенесла имплантирование
Татьяна Васильева не стала спрашивать детей, как назвать внука
Татьяна Васильева не стала спрашивать детей, как назвать внука
Шахта «Листвяжная» восстановила рабочую инфраструктуру после аварии
Шахта «Листвяжная» восстановила рабочую инфраструктуру после аварии
На саммите "Большой двадцатки" впервые отменили совместное фотографирование
На саммите "Большой двадцатки" впервые отменили совместное

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот день разным знакам зодиака
Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Доверьте ремонт электроники нам!
Доверьте ремонт электроники нам!
Гороскоп от Павла Глобы на 15 ноября 2022 года: прислушайтесь к своей интуиции
Гороскоп от Павла Глобы на 15 ноября 2022 года: прислушайтесь к своей
Барабанщика группы The Neighbourhood уволили после обвинений в домогательствах
Барабанщика группы The Neighbourhood уволили после обвинений в

Еще по теме

Россиянам перестало хватать денег на борщ
России перестало хватать профессионалов
Оригинальные запчасти для спецтехники «Caterpillar»
Шойгу отчитался о выполнении гособоронзаказа в минувшем году