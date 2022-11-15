. В России подсчитали молодых айтишников

Вадим Карасев

FinExpertiza: 42,7 тысячи IT-специалистов выпустились из российских вузов в 2021 годуСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

В 2021 году высшее образование в России получили 42,7 тысячи молодых IT-специалистов, что на 1,3 процента больше, чем в 2020 году. Так, почти тысяча выпускников получили диплом бакалавра, около двух тысяч человек — специалитета, и более 9,5 тысячи — магистра. Соответствующие подсчеты представила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистических данных Минобрнауки, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Количество выпускников начало увеличиваться впервые с 2018 года — за последние годы общее число студентов в стране постепенно снижалось, что связано с демографическим фактором. В 2022 году учебные учреждения планируют нарастить подготовку кадров для цифровой экономики на 37,5 процента по сравнению с прошлым годом. Однако фактический выпуск может отставать от ожидаемого почти на 20 процентов, исходят из практики аналитики компании.

Из всех выпускников российских вузов на долю айтишников пришлось 5,3 процента, что превышает показатели по Евросоюзу и ряду наиболее развитых стран. При этом по абсолютной численности IT-кадров Россия сильно отстает от Индии и Китая, активно развивающих цифровую экономику, отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова. Согласно данным за 2020 год, в России доля выпускников-айтишников составляла пять процентов, в то время как в Норвегии, Южной Корее, Австрии, Великобритании и Швеции зафиксированы более низкие показатели. В США на айтишников из общего числа выпускников вузов пришлось 5,2 процента.

В компании также проанализировали самые популярные образовательные направления в сфере IT. В 2021 году таковыми стали программы «Информатика и вычислительная техника» (23,6 процента полученных дипломов), «Прикладная информатика» (20,4 процента) и «Информационные системы и технологии (19 процентов). В топ-5 также вошли направления «Программная инженерия» и «Бизнес-информатика».

Президент FinExpertiza отметила, что за пять лет российские вузы подготовили около 220 тысяч IT-специалистов. По статистике, из них будут работать по специальности примерно 80 процентов.

После объявления частичной мобилизации в России в стране был зафиксирован отток IT-кадров. По оценкам исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николая Комлева, количество уехавших айтишников может в несколько раз превысить показатели весны этого года, когда страну покинули 50-70 тысяч IT-специалистов. В апреле, когда началась вторая волна, потенциальное число уехавших оценивали в 70-100 тысяч.

В то же время власти страны призывают айтишников возвращаться, поскольку им нечего бояться в России. С такими словами выступил глава Минцифры Максут Шадаев, добавив, что в настоящее время ведомство формулирует условия программы возвращения в Россию специалистов в области IT.