. В США заявили о подорвавшем дух украинцев указе Зеленского
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США заявили о подорвавшем дух украинцев указе Зеленского

В США заявили о подорвавшем дух украинцев указе ЗеленскогоForeign Policy: запрещающий выезд мужчин указ Зеленского подорвал боевой дух украинцев

Введенный в конце февраля текущего года указ президента 44,7процента

опрошенных поддерживают запрет на передвижения мужчин



Украинцы против запрета

Кроме того, в мае на сайте главы государства появилась

 петиция с просьбой отменить запрет на выезд. Инициатива набрала необходимые 25 тысяч голосов. Авторы документа попросили вернуть свободное пересечение границы гражданами страны, а также отменить на это запрет для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также они призвали пересмотреть призывную политику, в первую очередь для добровольцев, и усилить ответственность сотрудников военкоматов и приграничных пропускных пунктов за коррупционную деятельность.

Однако Зеленский ответил отказом. Он уточнил, что ограничения будут сняты лишь после того, как на Украине отменят военное положение.

Ранее украинский лидер внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в республике. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, их могут продлить еще на 90 дней – до 20 февраля 2023 года.



Схемы выезда есть

Ранее стало известно, что на Украине появилась новая схема, которая позволяет мужчинам призывного возраста выезжать за границу: посредники за деньги оформляют желающим «поступление» в польские и прибалтийские вузы и те уезжают из республики под видом студентов. По данным журналистов, цена вопроса составляет 1,5-2,5 тысячи долларов. При этом посредники убеждают, что посещать занятия не обязательно, поэтому можно свободно уехать в любую другую страну Евросоюза.

12 апреля сообщалось, что на западе Украины, в Черновицкой области, поймали двух человек, подозреваемых в незаконной переправке мужчин через границу страны. Жительница села Бояны с односельчанином наладили схему незаконной миграции.

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, гражданам страны мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы государства во время военного положения.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

На саммите "Большой двадцатки" впервые отменили совместное фотографирование
На саммите "Большой двадцатки" впервые отменили совместное
Экс-премьер указал на поддержку жителями Словакии действий России на Украине
Экс-премьер указал на поддержку жителями Словакии действий России на
В России подсчитали молодых айтишников
В России подсчитали молодых айтишников
Судьбоносная неделя: невероятно повезет женщинам 5 знаков зодиака
Судьбоносная неделя: невероятно повезет женщинам 5 знаков зодиака
Pentiment от Obsidian получает высокие оценки, игра выходит в Game Pass
Pentiment от Obsidian получает высокие оценки, игра выходит в Game
В США заявили о подорвавшем дух украинцев указе Зеленского
В США заявили о подорвавшем дух украинцев указе Зеленского
Влияние санкций на внешнеполитический курс России оценили
Влияние санкций на внешнеполитический курс России оценили
Ольга Орлова своим огромным именинным тортом едва не снесла голову гостье
Ольга Орлова своим огромным именинным тортом едва не снесла голову
Кристина Орбакайте покинула Россию, но обещала вернуться
Кристина Орбакайте покинула Россию, но обещала вернуться
Изучаем китайский язык
Изучаем китайский язык
Нежное мясо, которое можно есть губами: как приготовить тушеную говядину
Нежное мясо, которое можно есть губами: как приготовить тушеную
Глава ЦРУ Бернс прибыл в Турцию на встречу с главой российской разведки Нарышкиным
Глава ЦРУ Бернс прибыл в Турцию на встречу с главой российской

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот день разным знакам зодиака
Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Доверьте ремонт электроники нам!
Доверьте ремонт электроники нам!
В России оценили идею о вступлении Украины в НАТО
В России оценили идею о вступлении Украины в НАТО
Гороскоп от Павла Глобы на 15 ноября 2022 года: прислушайтесь к своей интуиции
Гороскоп от Павла Глобы на 15 ноября 2022 года: прислушайтесь к своей

Еще по теме

В США указали на подорвавший дух украинцев указ Зеленского
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимые 25 тысяч голосов
Петиция об отмене запрета на российские соцсети появилась на сайте Зеленского
Трамп подписал указ о возобновлении приема беженцев в США