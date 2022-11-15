. В США заявили о подорвавшем дух украинцев указе Зеленского

Вадим Карасев

Foreign Policy: запрещающий выезд мужчин указ Зеленского подорвал боевой дух украинцев

Введенный в конце февраля текущего года указ президента 44,7процента опрошенных поддерживают запрет на передвижения мужчин



Украинцы против запрета



Кроме того, в мае на сайте главы государства появилась петиция с просьбой отменить запрет на выезд. Инициатива набрала необходимые 25 тысяч голосов. Авторы документа попросили вернуть свободное пересечение границы гражданами страны, а также отменить на это запрет для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также они призвали пересмотреть призывную политику, в первую очередь для добровольцев, и усилить ответственность сотрудников военкоматов и приграничных пропускных пунктов за коррупционную деятельность.

Однако Зеленский ответил отказом. Он уточнил, что ограничения будут сняты лишь после того, как на Украине отменят военное положение.

Ранее украинский лидер внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в республике. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, их могут продлить еще на 90 дней – до 20 февраля 2023 года.

Схемы выезда есть

Ранее стало известно, что на Украине появилась новая схема, которая позволяет мужчинам призывного возраста выезжать за границу: посредники за деньги оформляют желающим «поступление» в польские и прибалтийские вузы и те уезжают из республики под видом студентов. По данным журналистов, цена вопроса составляет 1,5-2,5 тысячи долларов. При этом посредники убеждают, что посещать занятия не обязательно, поэтому можно свободно уехать в любую другую страну Евросоюза.

12 апреля сообщалось, что на западе Украины, в Черновицкой области, поймали двух человек, подозреваемых в незаконной переправке мужчин через границу страны. Жительница села Бояны с односельчанином наладили схему незаконной миграции.

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, гражданам страны мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы государства во время военного положения.