. Валентин Юдашкин провел вечер с тремя блондинками

Модельер Валентин Юдашкин накануне принимал гостей - своих родственниц Людмилу Максакову и Екатерину Добрынину. Валентин Юдашкин много лет одевает звезд отечественного шоу-бизнеса. В его нарядах блистали Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие известные персоны. Маэстро уже давно живет в роскошном особняке с женой Мариной, которая является его главной поддержкой и опорой. В гостях у них часто бывают внуки Аркадий и Анатолий. В этом году дочка кутюрье родила дочку Агату Ариеллу. В последнее время Юдашкин нечасто появляется на публике. Его близкая подруга Алла Борисовна уехала, поэтому модельер все чаще ужинает с женой вдвоем в ресторане. Но накануне им удалось собрать родных, чтобы провести с ними уютный вечер. В гостях у Юдашкиных побывали мама и бабушка их зятя Петра МаксаковаНа этот раз Марина облачилась в черные брюки и сливочный кардиган. Изюминкой образа стало белоснежное пальто. Юдашкин предстал в костюме песочного цвета и пуховике-дутике. С ними были Людмила Максакова и Екатерина Добрынина. За столиком в ресторане собрались три блондинки.«Уютный вечер в кругу семьи!» — написала жена модельера.«Вы все прекрасны», «Как приятно видеть ваши улыбки», «Валентин выглядит прекрасно», «Какие элегантные блондинки», «Так трогательно», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Людмила Максакова является бабушкой зятя Юдашкиных, Петра Максакова. Отец Петра, Максим — сын народной артистки России от ее первого брака с художником Феликсом-Львом Збарским, Максим женился на внучке легендарного посла СССР в США Анатолия Добрынина – Екатерине. В их браке и родился будущий зять знаменитого кутюрье, Петр Максаков.