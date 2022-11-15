Variety назвало топ лучших персонажей из сериалов от HBO к 50-летию канала, подарившего нам «Игру престолов»
Американское издание Variety выпустило топ-50 персонажей из сериалов, выходивших на канале HBO. 8 ноября 2022 года эта телевизионная сеть с аудиторией в 40 миллионов человек по всему миру отметила своё 50-летие.
За полвека HBO (расшифровывается Home Box Office) выпустил сотни известнейших телевизионных проектов, таких как «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Большая маленькая ложь», «Мир Дикого запада», «Молодой Папа», «Настоящий детектив», мини-сериал «Чернобыль» и, конечно же, «Игра престолов».
Как вы понимаете, персонажей тут прорва и выбрать лучших крайне сложно, поэтому за нас это сделали обозреватели из Variety, которые взяли героев только из завершившихся сериалов.
Демонстрируем вам первые 15 мест из их топа.
15 место: Мэрил Стрип в мини-сериале «Ангелы в Америке» (2003)
Роли: Ханна Питт / Этель Розенберг / раввин / Ангел Австралии.
14 место: Иэн Макшейн в сериале «Дэдвуд» (2004-2006)
Роль: Эл Сверенджен.
13 место: Лина Хиди в сериале «Игра престолов» (2011-2019)
Роль: Серсея Ланнистер.
12 место: Эди Фалко в сериале «Клан Сопрано» (1999-2007)
Роль: Кармела Сопрано.
11 место: Билл Пэкстон в сериале «Большая любовь» (2006-2011)
Роль: Билл Хенриксон.
10 место: Лиза Кудроу в сериале «Возвращение» (2005-2014)
Роль: Валери Чериш.
9 место: Гарри Шендлинг в сериале «Шоу Ларри Сандерса» (1992-1998)
Роль: Ларри Сандерс.
8 место: Николь Кидман в сериале «Большая маленькая ложь» (2017-2019)
Роль: Селеста Райт.
7 место: Мэттью Макконахи в сериале «Настоящий детектив» (2014)
Роль: Раст Коул.
6 место: Михаэла Коэл в сериале «Я могу уничтожить тебя» (2020)
Роль: Арабелла Эссиеду.
5 место: Питер Динклэйдж в сериале «Игра престолов» (2011-2019)
Роль: Тирион Ланнистер.
4 место: Майкл Кеннет Уильямс в сериале «Прослушка» (2002-2008)
Роль: Омар Литтл.
3 место: Джулия Луи-Дрейфус в сериале «Вице-президент» (2012-2019)
Роль: Селина Майер.
2 место: Кэрри Кун в сериале «Оставленные» (2014-2017)
Роль: Нора Дёрст.
1 место: Джеймс Гандольфини в сериале «Клан Сопрано» (1999-2007)
Роль: Тони Сопрано.
Согласны ли вы с таким распределением мест? Кого по вашему мнению здесь не хватает?
Кто ещё вошёл в топ-50 персонажей по мнению Variety вы можете узнать на сайте издания.