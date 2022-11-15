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Variety назвало топ лучших персонажей из сериалов от HBO к 50-летию канала, подарившего нам «Игру престолов»

Variety назвало топ лучших персонажей из сериалов от HBO к 50-летию канала, подарившего нам «Игру престолов»

Американское издание Variety выпустило топ-50 персонажей из сериалов, выходивших на канале HBO. 8 ноября 2022 года эта телевизионная сеть с аудиторией в 40 миллионов человек по всему миру отметила своё 50-летие.

За полвека HBO (расшифровывается Home Box Office) выпустил сотни известнейших телевизионных проектов, таких как «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Большая маленькая ложь», «Мир Дикого запада», «Молодой Папа», «Настоящий детектив», мини-сериал «Чернобыль» и, конечно же, «Игра престолов».

Как вы понимаете, персонажей тут прорва и выбрать лучших крайне сложно, поэтому за нас это сделали обозреватели из Variety, которые взяли героев только из завершившихся сериалов.

Демонстрируем вам первые 15 мест из их топа.

15 место: Мэрил Стрип в мини-сериале «Ангелы в Америке» (2003)

HBO

Роли: Ханна Питт / Этель Розенберг / раввин / Ангел Австралии.

14 место: Иэн Макшейн в сериале «Дэдвуд» (2004-2006)

HBO

Роль: Эл Сверенджен.

13 место: Лина Хиди в сериале «Игра престолов» (2011-2019)

HBO

Роль: Серсея Ланнистер.

12 место: Эди Фалко в сериале «Клан Сопрано» (1999-2007)

HBO

Роль: Кармела Сопрано.

11 место: Билл Пэкстон в сериале «Большая любовь» (2006-2011)

HBO

Роль: Билл Хенриксон.

10 место: Лиза Кудроу в сериале «Возвращение» (2005-2014)

HBO

Роль: Валери Чериш.

9 место: Гарри Шендлинг в сериале «Шоу Ларри Сандерса» (1992-1998)

HBO

Роль: Ларри Сандерс.

8 место: Николь Кидман в сериале «Большая маленькая ложь» (2017-2019)

HBO

Роль: Селеста Райт.

7 место: Мэттью Макконахи в сериале «Настоящий детектив» (2014)

HBO

Роль: Раст Коул.

6 место: Михаэла Коэл в сериале «Я могу уничтожить тебя» (2020)

HBO

Роль: Арабелла Эссиеду.

5 место: Питер Динклэйдж в сериале «Игра престолов» (2011-2019)

HBO

Роль: Тирион Ланнистер.

4 место: Майкл Кеннет Уильямс в сериале «Прослушка» (2002-2008)

HBO

Роль: Омар Литтл.

3 место: Джулия Луи-Дрейфус в сериале «Вице-президент» (2012-2019)

HBO

Роль: Селина Майер.

2 место: Кэрри Кун в сериале «Оставленные» (2014-2017)

HBO

Роль: Нора Дёрст.

1 место: Джеймс Гандольфини в сериале «Клан Сопрано» (1999-2007)

HBO

Роль: Тони Сопрано.

Согласны ли вы с таким распределением мест? Кого по вашему мнению здесь не хватает?

Кто ещё вошёл в топ-50 персонажей по мнению Variety вы можете узнать на сайте издания.

# Интересное
По материалам: twizz

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