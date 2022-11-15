. Влияние санкций на внешнеполитический курс России оценили

Вадим Карасев

В посольстве РФ в США заявили о неспособности санкций повлиять на внешнюю политику России

Вводимые против России ограничительные меры не смогут оказать влияние на суверенный внешнеполитический курс страны. Об этом заявили в посольстве РФ в США, комментируя новые антироссийские санкции Вашингтона. Слова диппредставительства приводит ТАСС.

В ведомстве отметили, что новые ограничительные меры указывают на желание американских стратегов поддерживать токсичную атмосферу вокруг российских предпринимателей. А также подчеркнули, что подобные меры Вашингтона ускоряют опасную фрагментацию мирового хозяйства. «Диктат и шантаж со стороны Соединенных Штатов, явно вознамерившихся решать, как, кому и с кем взаимодействовать, ведут лишь к снижению доверия к американской юрисдикции», — заявили в посольстве.

Ранее американские власти сообщили, что вводят санкции против закупочной сети оборонно-промышленного комплекса России и «связанных с Кремлем» элит. В частности, ограничительные меры коснулись производителя микросхем АО «ПКК Миландр». Всего под действие новых санкций попали 14 физических и 28 юридических лиц и восемь воздушных судов.