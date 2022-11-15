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Во Франции призвали Зеленского начать переговоры с Россией

Во Франции призвали Зеленского начать переговоры с РоссиейФранцузский политик Филиппо: Зеленский должен перестать упрямиться и начать переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский должен активизировать переговорный процесс с Россией. Об этом заявил французский политик-голлист Флориан Филиппо в своем Twitter.

«Зеленский должен перестать упрямиться и начать переговоры! Даже американские демократы уже проявляют нетерпение. Довольно выделять миллиарды и оружие для этого мафиозного режима!» — подчеркнул Филиппо.

15 ноября глава МИД России Сергей Лавров провел встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 на острове Бали. Дипломат рассказал, что пожаловался им на позицию Киева по переговорам с Москвой.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что до этих пор считает неприемлемым «даже заикаться о переговорах».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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