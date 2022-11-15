. Все гениальное просто: как легко постирать и высушить пуховик в стиральной машине дома

Стирка пуховика для многих является проблемой, поэтому все стараются отдать его в химчистку. Но есть простые правила, придерживаясь которых, можно постирать пуховик в стиральной машинке у себя дома.

Стирка пуховика в машинке

Если производителем пуховика разрешена стирка в машинке, то изделие нужно правильно подготовить. Сначала необходимо снять мех, если он есть, а также убрать все съемные элементы и отстегнуть капюшон. Помещать в машинку его следует вывернутым и с застегнутыми молниями. Пояс необходимо стирать руками. Лучше всего для пуховика использовать не порошок, а гель.

В машинке необходимо выставить режим «деликатный» и выбрать маленькую температуру. Потребуется провести дополнительное полоскание. Пуховик нужно стирать отдельно от всех вещей. Во время стирки он может раздуваться, поэтому стоит поместить в машинку нелиняющее полотенце — оно поможет предотвратить его увеличение.





Чтобы во время стирки не сбился пух, в барабан потребуется бросить несколько специальных шариков. Если их нет, то в качестве замены могут выступить обычные мячики для тенниса. Потребуется взять 3-5 шариков. Если пуховик можно отжимать, то выбрать нужно 600 оборотов.

Стирка пуховика руками

Бывают пуховики, которые нельзя стирать в машинке, а только руками. Но для начала нужно вытащить все из карманов, отстегнуть все детали и вывести пятна, если они есть. Для стирки стоит использовать либо детский шампунь, либо специальное средство для таких вещей.

Воду следует нагреть до 30 градусов. Тереть пуховик нельзя. Для этого нужно воспользоваться специальной мягкой щеточкой либо же губкой. После этого пуховик необходимо несколько раз прополоскать, меняя при этом воду. В конце нужно слегка отжать, но не скручивать вещь, и повесить на тремпель, чтобы стекла вода, а потом вынести на воздух.

Как сушить пуховик после стирки





Важно не только правильно постирать пуховик, но и высушить тоже. Первым делом нужно расстегнуть все молнии, вывернуть карманы и расправить вещь . Чтобы перо равномерно внутри распределилось, следует хорошо встряхнуть пуховик. Затем следует повесить его на тремпель, чтобы вода быстрее стекла, а после этого перевесить в проветриваемое место. Периодически нужно встряхивать изделие и руками расправлять перья.

После того, как пуховик высохнет, его можно отпарить. Если он стал не таким «пушистым», как был, то можно поместить его в барабан с шариками и поставить на режим «отжим».

Как ухаживать за пуховиком





Уход за пуховиком включает в себя аккуратную носку, подходящие условия хранения и грамотную стирку. Чтобы он долго прослужил, необходимо соблюдать следующие правила:

при стирке не добавлять порошок;

не добавлять отбеливатели;

не сушить феном;

не стирать при температуре выше 30-40 градусов;

недолго сушить;

хранить в чистом виде.

Придерживаясь простых рекомендаций, пуховик получится сохранить надолго.