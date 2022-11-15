. Жена Эммануила Виторгана сводила маленьких дочерей в кукольный театр
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Жена Эммануила Виторгана сводила маленьких дочерей в кукольный театр

Жена Эммануила Виторгана сводила маленьких дочерей в кукольный театр
Супруга Эммануила Виторгана, Ирина Млодик показала, как нарядила Этель и Клару для похода в театр. Актерская пара Эммануил Виторган и Ирина Млодик, ставшая родителями в зрелом возрасте, души не чает в двух дочках-погодках Этель и Кларе. Знаменитости стараются дать малышкам самое лучшее. Ирина Млодик и Эммануил Виторган уже начали приобщать дочерей к театру. Пара вместе с крошками побывала в кукольном театре. В микроблоге Ирина Млодик поделилась снимком, на котором предстала вместе с дочками. Этель для похода в театр родители облачили в легинсы и свитшот, а Кларочку — в красивое платьице.
Почему-то было решено нарядить сестренок контрастно. Хотя не исключено, что Ирина Млодик и Эммануил Виторган могли прислушаться к желанию дочерей.
«В театре с доченьками», — подписала кадр Ирина Млодик. Поклонники немедленно дали реакцию, оставив восторженные комментарии под снимком.
«Три куколки», «Красотки! Мама и дочурки», «Куколки! Мамина радость! Какие прекрасные леди! Красавицы!», «Этелечка, как всегда, в образе», «Какая прелесть. Красоточки с мамой!» — высказались в Сети.
# Шоу-бизнес Виторган Эммануил
По материалам: z-aya

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