. Жена Эммануила Виторгана сводила маленьких дочерей в кукольный театр

Супруга Эммануила Виторгана, Ирина Млодик показала, как нарядила Этель и Клару для похода в театр. Актерская пара Эммануил Виторган и Ирина Млодик, ставшая родителями в зрелом возрасте, души не чает в двух дочках-погодках Этель и Кларе. Знаменитости стараются дать малышкам самое лучшее. Ирина Млодик и Эммануил Виторган уже начали приобщать дочерей к театру. Пара вместе с крошками побывала в кукольном театре. В микроблоге Ирина Млодик поделилась снимком, на котором предстала вместе с дочками. Этель для похода в театр родители облачили в легинсы и свитшот, а Кларочку — в красивое платьице.Почему-то было решено нарядить сестренок контрастно. Хотя не исключено, что Ирина Млодик и Эммануил Виторган могли прислушаться к желанию дочерей.«В театре с доченьками», — подписала кадр Ирина Млодик. Поклонники немедленно дали реакцию, оставив восторженные комментарии под снимком.«Три куколки», «Красотки! Мама и дочурки», «Куколки! Мамина радость! Какие прекрасные леди! Красавицы!», «Этелечка, как всегда, в образе», «Какая прелесть. Красоточки с мамой!» — высказались в Сети.