. Жизнь после смерти: что происходит с душой и телом человека после кончины
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Жизнь после смерти: что происходит с душой и телом человека после кончины

Жизнь после смерти: что происходит с душой и телом человека после кончины

Каждый человек по-своему переживает посмертное состояние. Во многом это связано с образом жизни на Земле. Те, кто переживают клиническую смерть, чаще всего видят, как они парят над своим телом, а затем туннель, в конце которого виднеется тусклый свет. Загробная жизнь всегда считалась интересной темой, поэтому неудивительно, что люди все чаще задаются вопросом, что происходит с душой и телом человека после смерти.

Что происходит с душой и телом человека после смерти

В том, что у умирающего человека появляются видения, нет ничего необычного. Чаще всего такие люди во снах встречаются со своими умершими родственниками, которые предупреждают их о скорой кончине или зовут с собой.


Видения, которые люди видят на смертном одре, часто похожи, например:

  • мамы посещают умирающих: часто люди, которым осталось недолго, во снах видят своих умерших матерей. Они будто приходят, чтобы забрать своих детей с собой на небеса. В этом видении нет ничего удивительного. Мы приходим в этот мир благодаря мамам и уйти можем также с их присутствием;
  • видения часто происходят в углу комнаты;
  • руки тянутся вверх, будто человек хочет что-то сказать невидимым силам;
  • видения появляются у умирающего человека за несколько часов до его кончины.

Если для человека, который теряет своего близкого, весь этот процесс сложный, длинный и полон боли, то умирающий зачастую ощущает наполненность, а не пустоту. Главная задача родственников заключается в том, чтобы дать ему в последние разы почувствовать себя хорошо.

Видит ли усопший тех, кто на земле

Когда физическое тело человека начинает покидать его душа, то близким порой может казаться, что умирающий рядом. При этом живой человек может четко ощущать прикосновения, запахи, звуки, а иногда даже и голос.


Не стоит бояться этих вещей. Такие ощущения в первый месяц после смерти близкого человека абсолютно нормальные. Спустя 40 дней после кончины душа умершего начинает все дальше отходить от земли, перемещаясь тем самым в загробный мир.

После смерти восприятие человека очень сильно меняется. Чем ближе душа покойного пытается подойти к физическому миру, тем больше меняются общие представления о времени и пространстве. Связь между близкими зачастую очеь сильная, поэтому живые часто могут ощущать присутствие души усопшего.

# Общество Неопознанное
По материалам: rsute

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