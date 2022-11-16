. 15 идей эффектного маникюра, с которым мало кто выйдет погулять на улицу, но выглядит он всё равно очень круто
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15 идей эффектного маникюра, с которым мало кто выйдет погулять на улицу, но выглядит он всё равно очень круто

15 идей эффектного маникюра, с которым мало кто выйдет погулять на улицу, но выглядит он всё равно очень круто

Французский или однотонный маникюр — это скучно и неинтересно. Именно так считают некоторые девушки и отправляются на поиски сумасшедших идей для своих ноготков. И, несмотря на то, что они сами неплохо справляются с придумыванием креативных дизайнов, мы всё-таки решили помочь всем любителям чего-то экстравагантного и собрали для них несколько вариантов маникюра. Только вот на такие ноготочки точно согласится далеко не каждая дама, ведь получаются они уж очень необычным!

Скажите: «Сыыыр»

sandra___aesthetics

Бомбические клацалки

reonova_nails

А длина этих клацалок составляет около 14 сантиметров.

Фанатам фасоли от Heinz эта идея маникюра точно понравится

trulseruls

Ящерка пригрелась на чьих-то ноготках

dragonwool

Острые коготочки как у кошки

nail_sunnyspb

Как насчёт связать себе маникюр?

The_Tell-Tale_Tart

Ещё один любитель покушать, но на этот раз не фасоль, а печеньки

LowYak3

Кусочки лего

Jammie114

Приютили змейку

kosti.nails

Как пишет мастер этого маникюра: «Красиво, необычно, удобно». Поэтому все любители пресмыкающихся могут отметить себе этот дизайн на будущее.

Получилась целая картина с 3D-эффектом

mmonzeob

Очень ярко и очень сочно

kitty.nails.spb

Ночной светильник в виде текущей горящей лавы теперь всегда под боком

reddit

Мастер деталей

kitty.nails.spb

Этот маникюр мастер салона красоты сделал себе сам. И, кажется, кто-то показал свой профессионализм на все сто!

Постоянно под присмотром

honey.nailstudioo

Нежные загогулинки с божьими коровками

giulisnails
# Интересное
По материалам: twizz

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