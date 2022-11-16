15 идей эффектного маникюра, с которым мало кто выйдет погулять на улицу, но выглядит он всё равно очень круто
Французский или однотонный маникюр — это скучно и неинтересно. Именно так считают некоторые девушки и отправляются на поиски сумасшедших идей для своих ноготков. И, несмотря на то, что они сами неплохо справляются с придумыванием креативных дизайнов, мы всё-таки решили помочь всем любителям чего-то экстравагантного и собрали для них несколько вариантов маникюра. Только вот на такие ноготочки точно согласится далеко не каждая дама, ведь получаются они уж очень необычным!
Скажите: «Сыыыр»
Бомбические клацалки
А длина этих клацалок составляет около 14 сантиметров.
Фанатам фасоли от Heinz эта идея маникюра точно понравится
Ящерка пригрелась на чьих-то ноготках
Острые коготочки как у кошки
Как насчёт связать себе маникюр?
Ещё один любитель покушать, но на этот раз не фасоль, а печеньки
Кусочки лего
Приютили змейку
Как пишет мастер этого маникюра: «Красиво, необычно, удобно». Поэтому все любители пресмыкающихся могут отметить себе этот дизайн на будущее.
Получилась целая картина с 3D-эффектом
Очень ярко и очень сочно
Ночной светильник в виде текущей горящей лавы теперь всегда под боком
Мастер деталей
Этот маникюр мастер салона красоты сделал себе сам. И, кажется, кто-то показал свой профессионализм на все сто!