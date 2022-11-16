. 17 случаев, когда родители проявили фантазию и придумали оригинальные лайфхаки для решения детских проблем
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17 случаев, когда родители проявили фантазию и придумали оригинальные лайфхаки для решения детских проблем

17 случаев, когда родители проявили фантазию и придумали оригинальные лайфхаки для решения детских проблем

Быть родителем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Забота о ребёнке включает не только его кормление и покупку игрушек. В каком-то смысле это целая наука, имеющая свои тайны и секреты. Поэтому совсем не удивительно, что на свете существует множество книг и курсов, посвящённых заботе о детях.

Лучше всего с воспитанием малышей справляются мамы и папы, которые не боятся постоянно учиться. Подсмотреть что-либо полезное в интернете или у других родителей — верный подход, способный значительно упростить жизнь всех членов семьи. Ниже представлены оригинальные идеи, которые были придуманы настоящими гуру родительства.

Аквапалки застрахуют маленькие пальчики, чтобы не прищемить их дверью

MoJeffreys

Замечательный лайфхак, чтобы полакомиться попкорном, если у вас есть маленькие дети

TheRealMrsElle

Таким образом, вы получаете удовольствие, а они получают более безопасную альтернативу!


Наденьте резинку на висящее полотенце, если ваш ребенок имеет привычку стягивать его вниз

bigmilker

Если в доме нет ванной, то для купания ребёнка можно поставить надувной бассейн прямо в душ

fjordliebe

Замороженная упакованная губка — идеальный способ сохранить школьный обед свежим

1crazyhousetips

Если дома есть дети, а полакомиться вкусняшкой хочется

No_Brilliant_638

Есть ещё вариант с листом салата

Ruti

Иногда детский манеж может стать крайне полезным. Например, во время барбекю

ladbabyofficial

Детский предохранитель от бритвы, сделанный своими руками

joshg_yz250

Когда ты хочешь поесть, а твой двухлетний ребёнок не хочет сидеть

EMF911

Если ребёнок не хочет убираться в своей комнате

peloquindmidian

Папа сделал для сына маму из картона, чтобы тот не плакал, когда она отлучается

sato_nezi

Положите ноги на руки вашего ребёнка, чтобы он не хватался за грязный подгузник во время его смены

TekoXVI

Безопасность превыше всего

will3264

Как по-хитрому дать ребёнку лекарство, которое он не желает принимать

billygoatbabygear

Окунайте леденец в лекарство, пока ребёнок не выпьет его полностью. Затем он сможет съесть конфету полностью.

Защитите дверцы шкафа от малышей с помощью палочки для еды и резинки

foozebox

Бонус: Удивительно, но это работает и ребёнок не выбегает на дорогу

SpeakEasyChef

Здесь вы можете посмотреть смешные фото, которые доказывают, что порой детская изобретательность не имеет границ.

# Интересное
По материалам: twizz

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