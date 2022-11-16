. 17 случаев, когда родители проявили фантазию и придумали оригинальные лайфхаки для решения детских проблем

Быть родителем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Забота о ребёнке включает не только его кормление и покупку игрушек. В каком-то смысле это целая наука, имеющая свои тайны и секреты. Поэтому совсем не удивительно, что на свете существует множество книг и курсов, посвящённых заботе о детях.

Лучше всего с воспитанием малышей справляются мамы и папы, которые не боятся постоянно учиться. Подсмотреть что-либо полезное в интернете или у других родителей — верный подход, способный значительно упростить жизнь всех членов семьи. Ниже представлены оригинальные идеи, которые были придуманы настоящими гуру родительства.

Аквапалки застрахуют маленькие пальчики, чтобы не прищемить их дверью

Замечательный лайфхак, чтобы полакомиться попкорном, если у вас есть маленькие дети

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Таким образом, вы получаете удовольствие, а они получают более безопасную альтернативу!

Наденьте резинку на висящее полотенце, если ваш ребенок имеет привычку стягивать его вниз

Если в доме нет ванной, то для купания ребёнка можно поставить надувной бассейн прямо в душ

Замороженная упакованная губка — идеальный способ сохранить школьный обед свежим

Если дома есть дети, а полакомиться вкусняшкой хочется

Есть ещё вариант с листом салата

Иногда детский манеж может стать крайне полезным. Например, во время барбекю

Детский предохранитель от бритвы, сделанный своими руками

Когда ты хочешь поесть, а твой двухлетний ребёнок не хочет сидеть

Если ребёнок не хочет убираться в своей комнате

Папа сделал для сына маму из картона, чтобы тот не плакал, когда она отлучается

Положите ноги на руки вашего ребёнка, чтобы он не хватался за грязный подгузник во время его смены

Безопасность превыше всего

Как по-хитрому дать ребёнку лекарство, которое он не желает принимать

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Окунайте леденец в лекарство, пока ребёнок не выпьет его полностью. Затем он сможет съесть конфету полностью.

Защитите дверцы шкафа от малышей с помощью палочки для еды и резинки

Бонус: Удивительно, но это работает и ребёнок не выбегает на дорогу

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Здесь вы можете посмотреть смешные фото, которые доказывают, что порой детская изобретательность не имеет границ.