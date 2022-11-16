. 17 забавных артов французской художницы, которая взглянула на жизнь известных героев под оригинальным углом

Прелесть знаменитых персонажей в том, что мы знаем о них много, но не всё. И это открывает большое пространство для фантазии и создания различных фан-артов и кроссоверов. Сегодня мы покажем вам подборку иллюстраций французской художницы Линды Боудербала, которая смотрит на жизнь известных героев под необычным углом.

Записываемся на ноготочки!

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Все эти арты были созданы художницей в 2020, 2021 и 2022 годах в рамках Inktober (от англ. ink — тушь и october — октябрь). Это челлендж для художников, в русском языке его ещё иногда называют «инктябрь». Суть его заключается в том, что весь октябрь художники каждый день создают по одной работе, сверяясь с заданным списком тем. Работы чаще всего выполняются тушью или чернилами. Некоторые понимают смысл челленджа как возврат к традиционным материалам и отдых от экранов.

Кто на свете всех милее?

Идеальная пара

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Кажется, Существо из «Фантастической четвёрки» действительно идеально подходит Медузе Горгоне, ведь он уже каменный, а значит, устоит под её пронзительным взглядом.

Зависимость Золушки

Вот почему у рыбок такая короткая память

На дне морском

Шалости гаргулий

Как думаете, что увидела Сивилла Трелони?

Не все герои носят плащи

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Надпись на плакате: «Правило №1. Никаких плащей».

Легендарная четвёрка

Бэтвумен и её поклонники

Огонёк

Любимый персонаж

Три добрых и сильных героя, объединённые хорошей едой

Фредди и его новый питомец

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Отметим, что это кролик из мультсериала «Счастливые лесные друзья», который отличается весьма чёрным юмором и тем, что беззаботные развлечения зверят обычно заканчиваются летальным исходом. Что же, герои арта определённо нашли друг друга.

Блеф

Счастье ВАЛЛ·И

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Это не первая серия работ Линды, с которой мы вас знакомим. Если вам понравились её иллюстрации, взгляните, например, что могли бы купить известные персонажи в магазине и чем они занимались на карантине.