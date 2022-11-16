. 17 забавных артов французской художницы, которая взглянула на жизнь известных героев под оригинальным углом
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17 забавных артов французской художницы, которая взглянула на жизнь известных героев под оригинальным углом

17 забавных артов французской художницы, которая взглянула на жизнь известных героев под оригинальным углом

Прелесть знаменитых персонажей в том, что мы знаем о них много, но не всё. И это открывает большое пространство для фантазии и создания различных фан-артов и кроссоверов. Сегодня мы покажем вам подборку иллюстраций французской художницы Линды Боудербала, которая смотрит на жизнь известных героев под необычным углом.

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linda_bouderbala

Все эти арты были созданы художницей в 2020, 2021 и 2022 годах в рамках Inktober (от англ. ink — тушь и october — октябрь). Это челлендж для художников, в русском языке его ещё иногда называют «инктябрь». Суть его заключается в том, что весь октябрь художники каждый день создают по одной работе, сверяясь с заданным списком тем. Работы чаще всего выполняются тушью или чернилами. Некоторые понимают смысл челленджа как возврат к традиционным материалам и отдых от экранов.

Кто на свете всех милее?

linda_bouderbala

Идеальная пара

linda_bouderbala

Кажется, Существо из «Фантастической четвёрки» действительно идеально подходит Медузе Горгоне, ведь он уже каменный, а значит, устоит под её пронзительным взглядом.

Зависимость Золушки

linda_bouderbala

Вот почему у рыбок такая короткая память

linda_bouderbala

На дне морском

linda_bouderbala

Шалости гаргулий

linda_bouderbala

Как думаете, что увидела Сивилла Трелони?

linda_bouderbala

Не все герои носят плащи

linda_bouderbala

Надпись на плакате: «Правило №1. Никаких плащей».

Легендарная четвёрка

linda_bouderbala

Бэтвумен и её поклонники

linda_bouderbala

Огонёк

linda_bouderbala

Любимый персонаж

linda_bouderbala

Три добрых и сильных героя, объединённые хорошей едой

linda_bouderbala

Фредди и его новый питомец

linda_bouderbala

Отметим, что это кролик из мультсериала «Счастливые лесные друзья», который отличается весьма чёрным юмором и тем, что беззаботные развлечения зверят обычно заканчиваются летальным исходом. Что же, герои арта определённо нашли друг друга.

Блеф

linda_bouderbala

Счастье ВАЛЛ·И

linda_bouderbala

Это не первая серия работ Линды, с которой мы вас знакомим. Если вам понравились её иллюстрации, взгляните, например, что могли бы купить известные персонажи в магазине и чем они занимались на карантине.

# Интересное
По материалам: twizz

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