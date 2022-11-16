. 19 фотографий заброшенных зданий, обладающих пугающей привлекательностью и потусторонней красотой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 19 фотографий заброшенных зданий, обладающих пугающей привлекательностью и потусторонней красотой

19 фотографий заброшенных зданий, обладающих пугающей привлекательностью и потусторонней красотой

19 фотографий заброшенных зданий, обладающих пугающей привлекательностью и потусторонней красотой

Человеческая цивилизация создала архитектуру. Люди строят здания, но некоторые из них остаются заброшенными. И так одиноко и загадочно выглядят эти пустующие объекты, оставленные своими создателями на произвол судьбы, природы и вандалов. Такие места обретают некую потустороннюю красоту, манят и пугают. Мы собрали для вас несколько фотографий.

Природа поглощает этот заброшенный японский отель

Dr_Zol_Epstein_III

Заброшенная станция метро под Манхэттенским округом

Raskalov

Красивый витраж в заброшенном элитном ресторане с видом на Лиссабон, Португалия

einsteinsmaaaaam

Заброшенный сталелитейный комбинат Bethlehem Steel

thehalvo

Динозавры не вымерли, их просто забросили

gregabandoned

Старый зелёный дом

Drupain

Прекрасный заброшенный замок во Франции

SymphonyOfDecay

Коровы в заброшенной хижине в Килрикиле, Голуэй, Ирландия

I_am_person6969

Этот снимок напоминает фотографию заброшенной метеостанции на острове Колючин. Только там вместо коров были белые медведи. Найти её можно в одной из наших подборок.

Последний заброшенный дом на разрушающемся острове

animalcrossingnews

Заброшенные горки

places_forgotten

Отель в Европе

throwawayadvicesee

Опустевшая библиотека в Детройте

Dr_Zol_Epstein_III

Красочная заброшенная часовня XVII века

explorationofdecay

Заброшенный особняк XIX века в стиле модерн

explorationofdecay

Заброшенный отель, заросший плющом

Scrollerium

Руины семинарии Святой Марии

Drpenguin37

Более известны как «Адский дом». Когда-то здесь была римско-католическая семинария, которая действовала с 1860-х до 1970-х годов. Из-за отсутствия регистрации она была вынуждена закрыть свои двери. 
Несколько частей до сих пор сохранились, одна из которых включает этот алтарь. Говорят, что его разрисовал местных художник, но его имя пока неизвестно. 
Территория получила название «Адский дом» после слухов о том, что алтарь стал местом колдовства и ритуалов. Двое местных жителей подтвердили это, даже заявив, что они часто находят свечи и другие предметы, оставленные после этих практик.


Красота заброшенной шахты

Anxious_Lynx_2169

Насосная станция

mistrekul

Уникальный витраж в заброшенной церкви

JCPhotography_mi

А здесь вы можете найти фотографии косметических принадлежностей из прошлого, которые выглядят настоящими диковинками.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

День участкового полиции отмечается 17 ноября 2022 года
День участкового полиции отмечается 17 ноября 2022 года
К релизу Pentiment игрок создал уникальную портативную Xbox Series S
К релизу Pentiment игрок создал уникальную портативную Xbox Series S
«АвтоВАЗ» признал ухудшение ситуации с поставками деталей
«АвтоВАЗ» признал ухудшение ситуации с поставками деталей
Военные ФРГ помогут Польше с патрулированием воздушного пространства
Военные ФРГ помогут Польше с патрулированием воздушного пространства
Козлов организовал погром во время ссоры с Опенченко
Козлов организовал погром во время ссоры с Опенченко
Покинувшая Россию Монеточка анонсировала тур по Европе
Покинувшая Россию Монеточка анонсировала тур по Европе
Мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне распродаж
Мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне распродаж
Татьяна Васильева продолжает бороться за своих внуков
Татьяна Васильева продолжает бороться за своих внуков
У Екатерины Вилковой самый скромный райдер
У Екатерины Вилковой самый скромный райдер
Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Алена Свиридова показала 39-летнего сына, живущего в Канаде
Алена Свиридова показала 39-летнего сына, живущего в Канаде
Максим Галкин* в честь важной даты прислал Пугачевой шикарный букет, а сам приехать не смог
Максим Галкин* в честь важной даты прислал Пугачевой шикарный букет,

Топ на сегодня

Гороскоп от Павла Глобы на 16 ноября 2022 года: у кого могут возникнуть конфликтные ситуации
Гороскоп от Павла Глобы на 16 ноября 2022 года: у кого могут
Иран опроверг поставки в Россию 40 газовых турбин
Иран опроверг поставки в Россию 40 газовых турбин
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «100-ЛЕТИЕ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ 1922-2022»
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «100-ЛЕТИЕ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В
В России упал спрос на кредитные карты
В России упал спрос на кредитные карты
Забавный комикс для хорошего настроения (15 фото)
Забавный комикс для хорошего настроения (15 фото)

Еще по теме

Подборка атмосферных заброшенных мест 29.12.2021
Как выглядит заброшенная Фукусима спустя 5,5 лет (16 фото)
Заброшенный цех енисейского ЦБК загорелся в Красноярске
Прекрасные заброшенные места Европы