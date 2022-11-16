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Актриса Дениз Ричардс попала под обстрел на дороге

Актриса Дениз Ричардс попала под обстрел на дорогеАктриса Дениз Ричардс и ее супруг Аарон Файперс попали под обстрел на дороге

Актриса и звезда фильма «Звездный десант» Дениз Ричардс попала под обстрел на дороге. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в понедельник, 14 ноября. Артистка и ее супруг Аарон Файперс направлялись в студию на своем автомобиле. Одному из водителей, который двигался за парой, не понравилось, что муж актрисы слишком долго ищет парковочное место. Позже Файперс пропустил машину ехавшего сзади мужчины и извинился, однако водитель начал кричать на актрису и ее мужа, после чего открыл стрельбу по их автомобилю. Пара не пострадала.

По информации TMZ, когда Ричардс появилась в студии, она «нервничала и рыдала». Ее коллеги позвонили в службу 911, после чего актриса отработала 12-часовую смену.

Летом этого года Дениз Ричардс высказалась о работе 18-летней дочери Сэм вебкам-моделью.

Ранее также стало известно, что актер Алек Болдуин подал еще один иск против продюсеров фильма «Ржавчина», во время съемок которого была застрелена оператор Галина Хатчинс.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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