. Алена Апина завела себе любовника
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алена Апина завела себе любовника

Алена Апина завела себе любовника
Певица Алена Апина появилась на публике с новым мужчиной. Артистка впервые появилась на публике с неким спутником, которого российские СМИ назвали её новым женихом. Бывшая солистка группы «Комбинация» привела любимого на премьеру фильма «Покерфейс» в Иллюзионе. Влюбленных на красной дорожке сопровождала взрослая дочь Апиной от предыдущих отношений. Певица не захотела представлять своего избранника журналистам. Она решила не раскрывать его личность. При этом звезда не пыталась прятать его от фотографов. Посмотреть совместные снимки пары, сделанные незадолго до начала просмотра голливудского триллера, можно посмотреть тут.
«Личность и род занятий своего возлюбленного певица держит в секрете. Видимо, пока что она не готова делиться этими подробностями своей личной жизни»,— пишет источник «КП». Пока нет точной информации о том, как давно Апина находится в новых отношениях. Но, по слухам, свою личную жизнь она наладила уже довольно давно и сейчас находится в состоянии абсолютного счастья. Это видно и по внешнему виду Апиной, которая стала выглядеть еще моложе.
# Шоу-бизнес Апина Алена
По материалам: z-aya

Последние новости

Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в разработке
Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в
Кристина Орбакайте поделилась фото без фотошопа
Кристина Орбакайте поделилась фото без фотошопа
Эдгард Запашный рассказал, чем закончилась история с нападением тигра
Эдгард Запашный рассказал, чем закончилась история с нападением тигра
Алена Апина завела себе любовника
Алена Апина завела себе любовника
Как правильно выбрать мусорное ведро для кухни?
Как правильно выбрать мусорное ведро для кухни?
Туристическая мебель для походов и отдыха на природе
Туристическая мебель для походов и отдыха на природе
Сфера использования промышленных воздуходувок
Сфера использования промышленных воздуходувок
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 16.11.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 16.11.2022
Польша подала заявку на закупку российской нефти по «Дружбе»
Польша подала заявку на закупку российской нефти по «Дружбе»
Опасно для жизни: почему нельзя брать чужие вещи с точки зрения эзотерики
Опасно для жизни: почему нельзя брать чужие вещи с точки зрения
"Бросила ради карьеры": в Сети подозревают, что Наталья Водянова нашла не сестру, а дочь
"Бросила ради карьеры": в Сети подозревают, что Наталья
В Чечню на перевоспитание отправили 200 российских подростков
В Чечню на перевоспитание отправили 200 российских подростков

Топ на сегодня

Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
В каких случаях снятся умершие и как успокоить душу покойного
В каких случаях снятся умершие и как успокоить душу покойного
Юлию Ауг гонят метлой отовсюду
Юлию Ауг гонят метлой отовсюду
"Не нарадуется пребыванию в Лос-Анджелесе": журналистка назвала причину побега Милохина из "Ледникового периода"
"Не нарадуется пребыванию в Лос-Анджелесе": журналистка
Венгрия прокомментировала остановку прокачки нефти по «Дружбе»
Венгрия прокомментировала остановку прокачки нефти по «Дружбе»

Еще по теме

Алена Апина нанесла удар Альбине Джанабаевой
51-летняя Алена Апина похвасталась идеальной фигурой (фото)
Алена Апина сверкнула пляжным снимком (фото)
Алена Апина вместе с бывшим мужем отметила 20-летие единственной дочери