. Алена Апина завела себе любовника

Певица Алена Апина появилась на публике с новым мужчиной. Артистка впервые появилась на публике с неким спутником, которого российские СМИ назвали её новым женихом. Бывшая солистка группы «Комбинация» привела любимого на премьеру фильма «Покерфейс» в Иллюзионе. Влюбленных на красной дорожке сопровождала взрослая дочь Апиной от предыдущих отношений. Певица не захотела представлять своего избранника журналистам. Она решила не раскрывать его личность. При этом звезда не пыталась прятать его от фотографов. Посмотреть совместные снимки пары, сделанные незадолго до начала просмотра голливудского триллера, можно посмотреть тут.«Личность и род занятий своего возлюбленного певица держит в секрете. Видимо, пока что она не готова делиться этими подробностями своей личной жизни»,— пишет источник «КП». Пока нет точной информации о том, как давно Апина находится в новых отношениях. Но, по слухам, свою личную жизнь она наладила уже довольно давно и сейчас находится в состоянии абсолютного счастья. Это видно и по внешнему виду Апиной, которая стала выглядеть еще моложе.