. Алена Свиридова показала 39-летнего сына, живущего в Канаде
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Алена Свиридова показала 39-летнего сына, живущего в Канаде

Алена Свиридова показала 39-летнего сына, живущего в Канаде
Певица Алена Свиридова побывала в гостях у сына в Канаде. Известная российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая Алена Свиридова — дважды мама. От первого брака у звезды есть взрослый сын. Василий Свиридов 20 лет назад уехал из России, он живет в Ванкувере. Артистка призналась, что очень скучает по нему в разлуке. Сейчас певица находится у сына в гостях. В личном блоге звезда опубликовала редкое фото со старшим наследником.
«Что бы, как говорится, два раза не вставать, из Мексики я поехала в Канаду, где уже 20 лет живёт мой старший сын. Дети - полезная вещь в хозяйстве, можно к ним в гости приезжать. Вася - мой дружок. У нас практически полностью совпадают интересы и взгляды на жизнь. Нам вместе очень весело. Ни с одним человек в мире я не могу так поговорить, как с ним. На любые темы. Беспристрастно, с философской точки зрения», — рассказала знаменитость.
«Единственное, о чём я жалею, так это то, что мы живём далеко друг от друга. И эта чёртова разница во времени просто диктует какой-то лимит общения. Но сейчас можно оторваться - мы рядом», — отметила артистка. Напомним, младший сын знаменитости появился на свет в ее гражданском браке с манекенщиком Дмитрием Мирошниченко. Мальчик родился в 2004 году. Его назвали Григорием. В 2019 году сын певицы окончил кадетское училище. Алена Свиридова рада, что Григорий достойно преодолел все трудности и прошел испытания.
# Шоу-бизнес Свиридова Алена
По материалам: z-aya

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