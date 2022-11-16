Вадим Карасев

Президент США Джо Байден испугался бицепсов оператора Первого канала Юрия Шолмова

Президент США Джо Байден испугался бицепсов оператора Первого канала Юрия Шолмова, снимавшего репортаж на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Фрагмент, в котором американский лидер обратил внимание на физическую форму сотрудника российского СМИ, показали 16 ноября в эфире выпуска новостей. Запись доступна на сайте телеканала.

«Бицепсы этого парня меня просто пугают. Они больше, чем моя голова. Посмотрите-ка. Вот это парень. Надеюсь, мы в одной команде?» — сказал Байден, показывая на Шолмова.

Затем американскому лидеру сообщили, что мужчина, о котором он говорит — это оператор из России. В ответ Байден заявил, что ему «все равно». «Ну и бицепсы у него. Мы такие называем пушками», — добавил он.

Стоявший рядом президент Франции Эммануэль Макрон тоже оценил физическую форму Шолмова. Он обратился к оператору со словами: «Хорошо тренируетесь».

Саммит G20 проходит на Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию на мероприятии вместо президента Владимира Путина возглавил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.