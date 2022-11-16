. Бойцы ЧВК «Вагнер» разгромили украинские подразделения под Артемовском

Вадим Карасев

Бойцы ЧВК «Вагнер»: бригады ВСУ под Артемовском разбиты, из них создали сводные отряды

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявили о разгроме подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (украинское название Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бойца, киевское командование использует под Артемовском спецназ и большое количество националистических подразделений, а ввиду больших потерь бригады объединили в сводные отряды.

«Вагнеровец» рассказал, что националистические формирования типа батальона «Айдар» Киев использует в качестве штурмовых подразделений. В ходе боев на юге Артемовска «Группа Вагнера» отбила несколько атак «Айдара».

14 ноября сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» штурмом взяли позиции украинских военных под Артемовском. После непродолжительного боя они захватили точку и взяли в плен одного украинского силовика. За штурмом наблюдала воздушная разведка.

О том, что ЧВК стягивает силы к городу Артемовску, стало известно 31 октября. Артемовское остается одним из важнейших направлений, так как взятие города позволит разорвать логистику войск ВСУ и пробить брешь в укрепленной линии Славянск — Артемовск — Краматорск.