. Брэда Питта заметили на концерте с новой девушкой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Брэда Питта заметили на концерте с новой девушкой

Брэда Питта заметили на концерте с новой девушкойБрэда Питта засняли на концерте Боно с новой девушкой Инес де Рамон

Голливудского актера Брэда Питта заметили на концерте лидера U2 Боно с новой девушкой. Об этом сообщает Daily Mail.

Избранницей 58-летнего артиста оказалась 29-летняя Инес де Рамон — тренер и бывшая жена актера сериала «Дневники вампира» Пола Уэсли. Их засняли около лос-анжджелесского театра «Орфей».

Инес Де Рамон родом из Нью-Джерси. В 2013 году она окончила университет в Женеве, а позднее возглавляла оптовый отдел ювелирной компании Anita Ko Jewelry. Она вышла замуж за Уэсли в 2019-м, несколько месяцев назад пара рассталась.

В октябре Питт рассказал в интервью газете Financial Times, как переживал развод с бывшей женой Анджелиной Джоли. Питт отметил, что оправиться после развода ему помогло искусство и дружба со скульптором Томасом Хаусаго.

Питт и Джоли поженились в 2014 году. В сентябре 2016 года актриса подала документы на развод.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Стало известно о нежелании членов НАТО назначать генсеком выходцев из СССР
Стало известно о нежелании членов НАТО назначать генсеком выходцев из
Брэда Питта заметили на концерте с новой девушкой
Брэда Питта заметили на концерте с новой девушкой
Россиянка морила голодом свою полуторагодовалую дочь
Россиянка морила голодом свою полуторагодовалую дочь
Goat Simulator 3 получает оценки от журналистов — они лучше чем у первой части
Goat Simulator 3 получает оценки от журналистов — они лучше чем у
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 ноября 2022 года: не проявляйте негативные эмоции
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 ноября 2022 года: не проявляйте
Иран захотел стать партнером «АвтоВАЗа»
Иран захотел стать партнером «АвтоВАЗа»
Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в разработке
Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в
Кристина Орбакайте поделилась фото без фотошопа
Кристина Орбакайте поделилась фото без фотошопа
Эдгард Запашный рассказал, чем закончилась история с нападением тигра
Эдгард Запашный рассказал, чем закончилась история с нападением тигра
Алена Апина завела себе любовника
Алена Апина завела себе любовника
Как правильно выбрать мусорное ведро для кухни?
Как правильно выбрать мусорное ведро для кухни?
Туристическая мебель для походов и отдыха на природе
Туристическая мебель для походов и отдыха на природе

Топ на сегодня

Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
В каких случаях снятся умершие и как успокоить душу покойного
В каких случаях снятся умершие и как успокоить душу покойного
"Не нарадуется пребыванию в Лос-Анджелесе": журналистка назвала причину побега Милохина из "Ледникового периода"
"Не нарадуется пребыванию в Лос-Анджелесе": журналистка
Венгрия прокомментировала остановку прокачки нефти по «Дружбе»
Венгрия прокомментировала остановку прокачки нефти по «Дружбе»
В России выдвинули версию об упавших в Польше ракетах
В России выдвинули версию об упавших в Польше ракетах

Еще по теме

Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли впервые после их расставания
Брэд Питт рассказал об этапе после расставания с Анджелиной Джоли
СМИ назвали имя новой подруги Брэда Питта
Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс отказывается встречаться с отцом