. "Бросила ради карьеры": в Сети подозревают, что Наталья Водянова нашла не сестру, а дочь

Вадим Карасев

40-летняя Наталья Водянова накануне рассказала в интервью, что нашла свою сестру, которую 22 года назад отдали в американскую семью. В Сети обсуждают, что с деньгами модели можно было найти ее гораздо раньше или даже вообще не отдавать. Теперь еще появилась версия, что это вовсе не сестра.

По рассказам Водяновой, отец их бросил, а у ее мамы Ларисы и так было три дочери, так что от малышки пришлось отказаться. Девочку отправили в Северную Каролину, где новая семья назвала ее Дженнифер.

Наталья Водянова и Дженнифер Бернс

Правда, в этой истории есть несколько неубедительных моментов. Например то, что у одной из сестер Водяновой ДЦП и аутизм, однако отдали не ее, а здоровую. Автор канала Diana Spletni Live попыталась глубже разобраться в этой истории и сделала вывод, что на самом деле это дочь модели.



"Я прошлась по датам и поняла, что что-то в этой истории нечисто. Я уверена, что это ее дочь. Если посмотрите внимательно, то увидите — Дженнифер абсолютно не похожа на сестер", — говорит блогер.

Наталья Водянова с мамой и сестрамиКак в Сети отреагировали на расследование блогера

У версии автора канала Diana Spletni Live появилось немало сторонников. "Почему мать сохранила около себя дочь инвалида, но не оставила здорового ребенка?", "Скелетов в ее шкафу хватает", "Бросила ради карьеры", "За дураков нас держит", — пишут пользователи.

К слову, спустя год после предполагаемого отказа от дочери, Наталья родила сына. В 2001 году на свет появился Лукас Александр, который был рожден в браке с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. Автор канала предполагает, что дочь могла быть не от него, поэтому ее и решено было отдать.

