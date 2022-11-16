. Черно на стороне Бухынбалтэ в конфликте с Барзиковым
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Черно на стороне Бухынбалтэ в конфликте с Барзиковым

Черно на стороне Бухынбалтэ в конфликте с Барзиковым
Иван Барзиков планирует все бросить и улететь в Таиланд. А отношения с Бухынбалтэ себя не оправдали и жениться на ней он уже не планирует.
 На Лобном Ваня Барзиков решил честно сообщить, что сейчас он находится перед очень сложным выбором. У него есть сильное желание оставить все и отправиться в Таиланд. Он думает, что в таком случае Кристина Бухынбалтэ обдумает своё поведение и перестанет придумывать проблемы, которых на самом деле нет. Также он добавил, что, судя по всему, про свадьбу можно забыть, ведь у них с Кристиной совершенно разные представления о дальнейшей жизни. Впрочем, это было ясно с самого начала, иначе бы он не стал делать девушке предложение, пока не получил справку о разводе.

В этом конфликте Саша Черно выступила на стороне Бухынбалтэ. Она уверена, что Ваня считает своё мнение единственным правильным и не желает идти на компромиссы. К тому же, ему не понять положение своей девушки. В начале все её поздравляли, а теперь открыто насмехаются, ведь её избранник все ещё занят, к тому же, оказался лжецом. Ваня элементарно не может поддержать Крис, подставить ей своё плечо. Стоит ему лишь увидеть женские слезы, как он тут же выходит из себя. Достоин ли такой мужчина Кристины и когда она сама об этом задумается?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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