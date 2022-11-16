. Четыре сантиметра снега выпало за ночь в Москве
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Четыре сантиметра снега выпало за ночь в Москве

Четыре сантиметра снега выпало за ночь в Москве

За минувшую ночь в Москве выпало около четырех сантиметров снега, передает «Мир 24». В городе для уборки снежного покрова задействовано 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих.

По предварительным прогнозам, количество осадков увеличится к концу недели. Также сообщается, что в воскресенье столбики термометров достигнут отметки в -14 градусов. Этот показатель является средней январской температурой.

Обильные осадки отмечаются и в Тульской области. Как передает «Тульская служба новостей», с начала рабочей недели в области выпало 12 процентов от месячной нормы осадков. После снегопадов с 16 по 20 ноября показатель увеличится до 50 процентов, высота сугробов составит 10 сантиметров. 

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По материалам: pnp.ru

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