. Четыре сантиметра снега выпало за ночь в Москве

За минувшую ночь в Москве выпало около четырех сантиметров снега, передает «Мир 24». В городе для уборки снежного покрова задействовано 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих.

По предварительным прогнозам, количество осадков увеличится к концу недели. Также сообщается, что в воскресенье столбики термометров достигнут отметки в -14 градусов. Этот показатель является средней январской температурой.

Обильные осадки отмечаются и в Тульской области. Как передает «Тульская служба новостей», с начала рабочей недели в области выпало 12 процентов от месячной нормы осадков. После снегопадов с 16 по 20 ноября показатель увеличится до 50 процентов, высота сугробов составит 10 сантиметров.