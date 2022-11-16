. Что делать с огромными суммами за ЖКХ

Эксперт рассказал, что делать, если вам пришла платежка с астрономическими цифрами. От управляющих компаний можно ждать чего угодно. У них нередко случаются «ошибки в системе», из-за чего гражданам приходят платежки с суммами, не имеющими никакой связи с реальностью. Как быть, если такое случилось с вами? Совет дает ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов. По словам эксперта, счета с суммами явно больше тех, что вы привыкли оплачивать, могут быть результатом чьей-то ошибки или заведомого обмана. Поэтому не стоит сразу идти в банк и оплачивать квитанцию, — лучше сначала все перепроверить. Юрист рекомендует, в первую очередь, обратиться к поставщику услуги, написать заявление с требованием объяснить, откуда взялись цифры, и чем они обоснованы. Такие обращения, говорит специалист, должны быть рассмотрены в течение трех рабочих дней. Второй момент связан с ответственностью лиц и компаний, которые ведут расчет. Если те увеличили суммы безо всяких на то оснований, то им светит штраф, согласно Правилами оказания коммунальных услуг. И взыскание будет наложено по обращению заявителя в компетентные органы. Сумма штрафа составляет 50% от величины превышения начисленной платы, сообщает агенство «Прайм». Однако из этого правила есть исключение, говорит Аванесов. Компанию не оштрафуют, если нарушение произошло по вине потребителя. Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, в каких случаях за должников-соседей приходится расплачиваться гражданам, которые вовремя оплачивают коммунальные услуги, и как можно избежать лишних расходов.