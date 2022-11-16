. День 16 ноября в истории

Международный день, посвященный терпимости.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 1996 году.

16 ноября 1995 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята Декларация принципов толерантности, в которой глав государств и правительств призывали способствовать терпимости, уважению, диалогу и взаимодействию между различными культурами, цивилизациями и народами.

В Международный день, посвященный терпимости, традиционно проходит церемония вручения премии ЮНЕСКО за распространение идей толерантности и ненасилия (также известна как премия Маданджита Сингха). Она была учреждена в 1995 году по инициативе индийского писателя, дипломата, Посла доброй воли ЮНЕСКО Маданджита Сингха. Премия присуждается раз в два года по рекомендации независимого Международного жюри.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Проводится ежегодно с 2003 года в третью среду ноября под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ХОБЛ — это прогрессирующее угрожающее жизни заболевание, приводящее к ограничению воздушного потока в легких. По оценкам ВОЗ, этим заболеванием страдают 210 миллионов человек. Основными факторами риска его развития являются курение, загрязнение воздуха внутри помещений и на улице, а также воздействие пыли и химических веществ на рабочих местах. Почти 90% случаев смерти от ХОБЛ происходит в странах с низким и средним уровнем дохода.

Международный день борьбы с анорексией

День также известен как День без диет и отмечается с 2005 года.

Анорексия — серьезное психическое расстройство пищевого поведения, которое характеризуется болезненной тягой к снижению веса, страхом перед ожирением и искаженным восприятием своего тела. Первое описание заболевания, приводящего к полному истощению организма, а в самых запущенных случаях, к летальному исходу, дал в XVII веке английский врач Ричард Мортон.

От анорексии страдают преимущественно женщины и девочки в возрасте 12-30 лет, хотя в последние годы растет процент пациентов с таким заболеванием и среди мужчин молодого возраста.

16 лет назад (2006) была учреждена Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

Орган межпарламентского сотрудничества был создан в соответствии с постановлением членов Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ «О мерах по формированию парламентского измерения Организации Договора о коллективной безопасности в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ». Основными целями ПА ОДКБ являются устранение угроз безопасности, террито­риальной целостности и суверенитету государств‑участни­ков, борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной преступностью и др.

ПА ОДКБ состоит из парламентских делегаций Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Возглавляет организацию — Вячеслав Володин.

57 лет назад (1965) с космодрома Байконур была запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-3».

Она была изготовлена в Опытно-конструкторском бюро №1 под руководством Сергея Королева и предназначалась для исследования планеты Венера.

Станция состояла из орбитального отсека и спускаемого аппарата, который представлял собой сферу диаметром 90 сантиметров. Весила «Венера-3» 960 килограмм. Внутрь спускаемого аппарата конструкторы помесили глобус Земли и вымпел с изображением герба СССР.

После 3,5 месяцев полёта, 1 марта 1966 года, станция достигла поверхности Венеры, и врезалась в ее поверхность в районе от -20° до +20° по широте и от 60° до 80° восточной долготы.

75 лет назад (1947) Совет министров СССР принял поста­новление «Об образовании Управления иностранного страхования СССР (Ингосстрах) на базе Управления иностранных операций (УИНО) Госстраха СССР».

Сегодня «Ингосстрах» — одна из крупнейших российских страховых компаний, которая входит в Топ-10 страховщиков страны. Она

имеет лицензии на осуществление всех видов страхования, а также на перестрахование. Полис «Ингосстраха» признан более чем в 130 странах мира.

81 год назад (1941) при наступлении немецко-фашистской войск на Москву у разъезда Дубосеково совершили свой подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова.

Осенью 1941 года ожесточенные бои уже шли в 100-120 километрах от столицы, крупные танковые группы противника пытались прорваться по Волоколамскому шоссе к Москве. Советским войскам, оборонявшим город, был отдан приказ остановить врага любой ценой.

Среди других соединений Советской Армии в боях за Москву участвовала 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. 16 ноября 1941 года группа истребителей танков дивизии, в которую входили 28 человек во главе с политруком Василием Клочковым, в ходе тяжелейшего 4-часового боя уничтожили 18 фашистских танков из 50. Большинство бойцов отряда погибли, остальные были тяжело ранены.

В 1967 году в деревне Нелидово, в 1,5 километрах от разъезда Дубосеково, был открыт Музей героев-панфиловцев, а в 1975 году на месте боя установлен мемориальный ансамбль «Подвигу 28».

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Донбасско-Ростовская стратегическая оборонительная операция.

С 29 сентября 1941 года войска Южного и Юго-Западного фронтов обороняли юго-западную часть Донбасса перед наступавшими сила­ми немецкой группы армий «Юг».

Несмотря на большие потери (безвозвратные — 143,3 тысячи человек, санитарные — 17,3 тысячи человек), советским войскам удалось сорвать планы противника на прорыв на Кавказ. Немецко-фашистские войска были вынуждены остановить наступле­ние и перейти к обороне, что впоследствии было использовано советским командованием для перехода в контрнаступление под Ростовом.

84 года назад (1938) Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал Приказ «О развитии борьбы вольного стиля (самбо)». Эта дата считается днем рождения самбо.

История создания единоборства началась в СССР в 1920-х годах. Один из вариантов борьбы без оружия предложил Виктор Спиридонов, скомпоновав приёмы джиу-джитсу для сотрудников уголовного розыска. Другой — создал Нил Ознобишин, скомбинировавший для работников НКВД новый стиль, который вобрал в себя основы английского и французского бокса, американской борьбы, а также техники противодействия финскому ножу и палке. Третий вариант предложил Василий Ощепков, соединивший японское дзюдо с элементами национальных единоборств. Самбо или «самооборона без оружия» объединило в себе все три эти разработки.

16 ноября 1938 года приказом Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту самбо было признано одним из видов спорта. Первый чемпионат СССР по новому виду борьбы прошёл в 1939 году, а в 1950-е годы стали проводиться международные соревнования.

В 1966 году самбо официально признано международным видом спорта. В 2018 году Международный олимпийский комитет включило в олимпийские виды спорта.

Сегодня в России самбо — один из наиболее массовых видов спорта. Им занимаются более 200 тысяч россиян, в том числе 60 тысяч юных спортсменов в 589 спортивных школах и клубах.

89 лет назад (1933) был установлены дипломатические отношения между СССР и США.

Дипломатические отношения между Российской империей и США были установлены в ноябре 1809 года. После Октябрьской революции 1917 года Соединенные Штаты отказались признавать правительство Советской России. Дипломатические отношения между двумя странами были прерваны практически на десятилетие.

Импульсом к началу нового диалога между СССР и США послужила заинтересованность американских деловых кругов в торговле с Советским Союзом.

16 ноября 1933 года народный комиссар иностранных дел СССР Максим Литвинов и президент Франклин Рузвельт обменялись нотами об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Первым послом СССР в США был назначен советский дипломат Александр Трояновский, а американским послом в Советском Союзе — Уильям Буллит.

25 декабря 1991 года Россия была признана правопреемницей СССР.

281 год назад (1741) в ходе Второй Камчатской экспедиции были открыты острова, впоследствии названные Командорскими.

Командорские острова располагаются в юго-западной части Берингова моря и омываются Тихим океаном. Они были открыты 16 ноября 1741 года в ходе Второй Камчатской экспедиции под руководством Алексея Чирикова и капитана-командора Витуса Беринга.

Возвращаясь от берегов Север­ной Америки, пакетбот «Св. Петр» потерпел крушение около одного из островов. Его экипаж был вынужден встать здесь на зимовку, в ходе которой скончался командую­щий экспедицией капитан-командор Витус Беринг.

77 лет назад (1945) была создана Организация Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Её предшественниками были специальный комитет Лиги наций по вопросам интеллектуального сотрудничества, работавший с 1922 по 1946 год, и Международное бюро просвещения (1925-1968 годы).

Устав ЮНЕСКО был принят на Конференции ООН, которая проходила в Лондоне с 1 по 16 ноября 1945 года. Он вступил в силу 4 ноября 1946 года после его ратификации 20 государствами.

СССР присоединился к ЮНЕСКО в 1954 году, а в 1991 году членский мандат перешел к России.

Основные направления деятельности организации — содействие развитию науки, образования и СМИ, а также сохранение культурного наследия. С 1978 года организация ведёт Список всемирного наследия, в который в настоящий момент входят порядка 1100 объектов из 167 стран-членов Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

На сегодняшний день в ЮНЕСКО входят 193 государства-членов и 11 ассоциированных членов. Во многих из них учреждены постоянные представительства ЮНЕСКО, возглавляемые послами, которые осуществляют связь между организацией и их правительствами.